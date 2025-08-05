2025年8月5日
预计周二将有成千上万的人涌入孟加拉国首都达卡，纪念导致总理谢赫·哈西娜下台的抗议活动一周年。人们将参加集会、音乐会和祈祷活动。
这些活动的高潮将是一份被誉为民主改革路线图的宣言。这份宣言标志着孟加拉国从因经济困境和压迫引发的起义，过渡到由诺贝尔和平奖得主穆罕默德·尤努斯领导的临时政府治理的政治旅程。
尤努斯在全国讲话中说道，“我们将共同建设一个永不再受暴政侵害的孟加拉国”。他向那些为抗议活动献出生命的人致敬，并回顾了一年前抗议迫使哈西娜逃往邻国印度的事件。
尤努斯表示，和平、公正和透明的选举可能会在明年初举行。他承诺在当前劳工动荡加剧的情况下，加快向全面民主治理的过渡。
他还说，“倒台的独裁者及其自私的盟友仍然活跃”，并呼吁团结一致保护起义的成果，同时他的政府正在与政党和民间社会进行改革谈判。
他还提到，临时政府已经启动了全面的改革，同时对“七月屠杀”事件责任人的审判正在迅速推进。
警方在首都全城保持高度警戒，装甲车在街道上巡逻，以防止被禁的哈西娜领导的人民联盟试图干扰当天的活动。
哈西娜在写给孟加拉人民的一封公开信中表示，她从未辞去总理职务。她写道：“这个周年纪念日不应只是回顾过去的一天，而应成为迈向更光明明天的呼唤。”
“孟加拉国过去曾克服过挑战，我们必将再次崛起。我们将更加强大、更加团结，也更加坚定地建设一个真正服务于人民的民主国家。”
当天晚些时候，尤努斯将宣布《七月宣言》，正式承认2024年由学生领导的起义，以及从专制统治向民主更新的转变。
尽管存在一些反对意见，但这一宣言得到了包括前总理卡莉达·齐亚领导的孟加拉国民族主义党（BNP）在内的主要政治团体的支持。
支持者认为，这份宪章是制度改革的基础，而批评者则警告称，如果缺乏法律框架或议会共识，其影响可能仅限于象征意义。