预计周二将有成千上万的人涌入孟加拉国首都达卡，纪念导致总理谢赫·哈西娜下台的抗议活动一周年。人们将参加集会、音乐会和祈祷活动。

这些活动的高潮将是一份被誉为民主改革路线图的宣言。这份宣言标志着孟加拉国从因经济困境和压迫引发的起义，过渡到由诺贝尔和平奖得主穆罕默德·尤努斯领导的临时政府治理的政治旅程。

尤努斯在全国讲话中说道，“我们将共同建设一个永不再受暴政侵害的孟加拉国”。他向那些为抗议活动献出生命的人致敬，并回顾了一年前抗议迫使哈西娜逃往邻国印度的事件。

尤努斯表示，和平、公正和透明的选举可能会在明年初举行。他承诺在当前劳工动荡加剧的情况下，加快向全面民主治理的过渡。

他还说，“倒台的独裁者及其自私的盟友仍然活跃”，并呼吁团结一致保护起义的成果，同时他的政府正在与政党和民间社会进行改革谈判。

他还提到，临时政府已经启动了全面的改革，同时对“七月屠杀”事件责任人的审判正在迅速推进。