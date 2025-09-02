救援人员周二依旧在阿富汗东部地震灾区废墟中紧急搜寻幸存者。这场地震摧毁了许多房屋，造成超过1411人死亡。
周日午夜震中位于靠近巴基斯坦边境山区省份、震级为6.0级的地震后，至少又发生了五次余震。
库纳尔省灾害管理局局长艾赫桑努拉·艾赫桑表示：“救援行动整夜持续进行。在偏远村庄仍有受伤人员需要被转移到医院。”
村民们也加入了救援行动，徒手清理陡峭山谷中由泥土和石头建成的简易房屋的废墟。
26岁的奥拜杜拉·斯托曼前往瓦迪尔村寻找一位朋友，他对眼前的破坏程度感到震惊。
他说：“我在这里寻找，但没有看到他。这里的情况对我来说非常困难。这里只剩下废墟了。”
遇难者，包括儿童，被村民用白布裹住，村民们为他们祈祷后将他们埋葬。
紧急援助
联合国移民机构表示，由于道路被阻断，一些受灾最严重的村庄仍然无法到达。
根据美国地质调查局（USGS）的数据，地震震中距离贾拉拉巴德约27公里，震源深度仅为8公里。
经过数十年的冲突，阿富汗是世界上最贫穷的国家之一，面临长期的人道主义危机。近年来，数百万被巴基斯坦和伊朗遣返的阿富汗人涌入该国。
自2021年美国撤军以来，外国对阿富汗的援助大幅减少，进一步削弱了这个贫困国家应对灾害的能力。
联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周一发表声明称，联合国正在与当局合作，迅速评估需求，提供紧急援助，并准备动员额外支持”，并宣布初步拨款500万美元。
恐惧与紧张
据报道，阿富汗库纳尔、楠格哈尔和拉格曼省共有1411人死亡，3124人受伤。
相对较浅的地震可能造成更大的破坏，尤其是因为大多数阿富汗人居住在容易倒塌的低矮泥砖房中。
许多生活在地震灾区的居民是近年来从伊朗和巴基斯坦返回的400多万阿富汗人中的一部分。
“这里充满了恐惧和紧张……孩子和妇女在尖叫。我们从未经历过这样的事情，”努尔加尔农业部门的一名成员伊贾兹·乌尔哈克·亚德周一表示。
阿富汗经常发生地震，尤其是在欧亚板块和印度板块交界的兴都库什山脉地区。
2023年10月西部赫拉特省发生6.3级地震，造成超过1500人死亡，超过6.3万所房屋受损或被毁。
2022年6月东部帕克提卡省发生5.9级地震，造成超过1000人死亡，数万人无家可归。