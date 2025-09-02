救援人员周二依旧在阿富汗东部地震灾区废墟中紧急搜寻幸存者。这场地震摧毁了许多房屋，造成超过1411人死亡。

周日午夜震中位于靠近巴基斯坦边境山区省份、震级为6.0级的地震后，至少又发生了五次余震。

库纳尔省灾害管理局局长艾赫桑努拉·艾赫桑表示：“救援行动整夜持续进行。在偏远村庄仍有受伤人员需要被转移到医院。”

村民们也加入了救援行动，徒手清理陡峭山谷中由泥土和石头建成的简易房屋的废墟。

26岁的奥拜杜拉·斯托曼前往瓦迪尔村寻找一位朋友，他对眼前的破坏程度感到震惊。

他说：“我在这里寻找，但没有看到他。这里的情况对我来说非常困难。这里只剩下废墟了。”

遇难者，包括儿童，被村民用白布裹住，村民们为他们祈祷后将他们埋葬。

紧急援助

联合国移民机构表示，由于道路被阻断，一些受灾最严重的村庄仍然无法到达。

根据美国地质调查局（USGS）的数据，地震震中距离贾拉拉巴德约27公里，震源深度仅为8公里。

经过数十年的冲突，阿富汗是世界上最贫穷的国家之一，面临长期的人道主义危机。近年来，数百万被巴基斯坦和伊朗遣返的阿富汗人涌入该国。