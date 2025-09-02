国际
阿富汗地震死亡人数已超过1,400人
据报道, 3,200余人受伤, 8,000多栋房屋被毁。
在阿富汗贾拉拉巴德楠格哈尔医院接受治疗的受伤阿富汗人。 / AA
2025年9月2日

据阿富汗临时政府发言人表示，周日晚间发生在阿富汗东部的强烈地震已导致死亡人数上升至1400多人。

与此同时，阿富汗红新月会周二在社交平台X上发布消息称，地震已造成至少3251人受伤，并摧毁了超过8000座房屋。

这是自2021年以来，这个饱受战争摧残的国家经历的第三次重大地震。

美国地质调查局记录显示，地震发生在当地时间周日晚11点47分（格林尼治时间19点17分），震中位于贾拉拉巴德东北27公里处，震源深度为8公里。当时，大多数居民正在熟睡中。

库纳尔省是受灾最严重的地区，地震摧毁了多个村庄。库纳尔省临时政府发言人阿卜杜勒·加尼表示，救援和救济队伍已经抵达受灾地区，救援工作正在进行中。

“由于许多人仍被埋在废墟下，死亡人数可能会进一步上升，”他说。

他补充说，库纳尔省的努尔加尔、索基、瓦特普尔、马诺吉和查帕达拉等地区有数十座房屋被毁。

加尼表示，阿富汗临时政府已于周一向灾区派遣了救援物资和医疗队，并补充说，从喀布尔运来的更多援助正在路上。

包括邻国巴基斯坦、伊朗、中国和印度在内的多个国家，以及一些西方国家，已承诺向阿富汗提供援助。

联合国一名官员周二表示，通往灾区的道路被阻断是救援团队面临的最大挑战，受灾山区的救援工作主要依靠直升机进行。

“大量的山体滑坡和落石使得在最初的24小时内，几乎无法进入灾区，”联合国驻阿富汗人道主义协调员英德里卡·拉特瓦特在喀布尔的新闻发布会上表示。

“最大的挑战是通往这些偏远地区的道路严重受损，”他补充道。

