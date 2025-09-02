据阿富汗临时政府发言人表示，周日晚间发生在阿富汗东部的强烈地震已导致死亡人数上升至1400多人。

与此同时，阿富汗红新月会周二在社交平台X上发布消息称，地震已造成至少3251人受伤，并摧毁了超过8000座房屋。

这是自2021年以来，这个饱受战争摧残的国家经历的第三次重大地震。

美国地质调查局记录显示，地震发生在当地时间周日晚11点47分（格林尼治时间19点17分），震中位于贾拉拉巴德东北27公里处，震源深度为8公里。当时，大多数居民正在熟睡中。

库纳尔省是受灾最严重的地区，地震摧毁了多个村庄。库纳尔省临时政府发言人阿卜杜勒·加尼表示，救援和救济队伍已经抵达受灾地区，救援工作正在进行中。

“由于许多人仍被埋在废墟下，死亡人数可能会进一步上升，”他说。