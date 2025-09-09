2025年9月9日
周一，在墨西哥中部，一列货运火车与一辆双层客车相撞，造成10人死亡，61人受伤，相关部门已证实这一消息。
事故发生在墨西哥州的阿特拉科穆尔科镇，这是一片著名的工业区。当时，客车司机试图抢在火车前通过铁路交叉口，结果导致了这场惨烈的撞击。
此次事故是墨西哥在铁路系统发展过程中发生的最严重事故之一。
市政府在一份声明中表示，“不幸的是，这一事件导致了多人的生命逝去，这令我们的社区深感悲痛。”
州检察官办公室已对事故展开调查，并报告称现场确认7名女性和3名男性死亡。
现场视频显示，这辆双层客车因交通拥堵被困，试图穿越铁路以避开拥堵，结果发生了事故。
事故发生时，这辆载有50名乘客的客车正前往墨西哥城。车辆被撞成两半，并被拖行了数米。当地居民迅速赶来，帮助未受伤的幸存者逃离残骸。
墨西哥州的紧急服务人员、国家紧急委员会、红十字会和当地警察迅速赶到现场，提供医疗救助并展开救援行动。
当地政府关闭了连接该市与首都的高速公路。这条道路是州内最繁忙的交通要道之一，每天有成千上万的工人通勤。
根据墨西哥联邦机构的数据，近年来火车与车辆的碰撞事故有所增加，从2021年的673起上升到2024年的784起。
仅在今年第一季度，该机构就记录了35人受伤和3人死亡的类似事故。
这起悲剧性事故发生之际，居民们对政府提出了更强烈的呼吁，要求在铁路交叉口实施更好的安全措施、照明和标志，以防止类似悲剧再次发生。