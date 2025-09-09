周一，在墨西哥中部，一列货运火车与一辆双层客车相撞，造成10人死亡，61人受伤，相关部门已证实这一消息。

事故发生在墨西哥州的阿特拉科穆尔科镇，这是一片著名的工业区。当时，客车司机试图抢在火车前通过铁路交叉口，结果导致了这场惨烈的撞击。

此次事故是墨西哥在铁路系统发展过程中发生的最严重事故之一。

市政府在一份声明中表示，“不幸的是，这一事件导致了多人的生命逝去，这令我们的社区深感悲痛。”

州检察官办公室已对事故展开调查，并报告称现场确认7名女性和3名男性死亡。

现场视频显示，这辆双层客车因交通拥堵被困，试图穿越铁路以避开拥堵，结果发生了事故。