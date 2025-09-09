救援人员在军方的支持下，一整夜从巴基斯坦中部的一座城市疏散了近10万人。一些被疏散的居民讲述了他们在帐篷和露天忍受酷热的经历。洪水淹没了他们的家园并冲毁了农田。

旁遮普省灾害管理局局长伊尔凡·阿里·卡西亚表示，在过去24小时内，已有超过12.2万人从旁遮普省东部的贾拉尔普尔皮尔瓦拉市被转移。许多人投靠了亲戚，而另一些人则住在救援营地中。

卡西亚告诉记者，由于数周的季风暴雨、云爆雨以及邻国印度水坝泄洪，自上个月以来，洪水已导致旁遮普省220万人流离失所。自上个月以来，至少有61人在与洪水相关的事故中丧生。他还提到，旁遮普省的另一座重要城市木尔坦仍面临洪水威胁，因为河流水位持续上升。为了保护城市，相关部门正在准备对堤坝进行有控制的决口，将水引向农村地区。

卡西亚表示：“我们及时撤离，挽救了许多人的生命，但有些人拒绝离开，直到水到达他们的村庄。”

他说，救援部门正在使用热成像无人机来识别幸存者。