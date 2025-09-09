2025年9月9日
救援人员在军方的支持下，一整夜从巴基斯坦中部的一座城市疏散了近10万人。一些被疏散的居民讲述了他们在帐篷和露天忍受酷热的经历。洪水淹没了他们的家园并冲毁了农田。
旁遮普省灾害管理局局长伊尔凡·阿里·卡西亚表示，在过去24小时内，已有超过12.2万人从旁遮普省东部的贾拉尔普尔皮尔瓦拉市被转移。许多人投靠了亲戚，而另一些人则住在救援营地中。
卡西亚告诉记者，由于数周的季风暴雨、云爆雨以及邻国印度水坝泄洪，自上个月以来，洪水已导致旁遮普省220万人流离失所。自上个月以来，至少有61人在与洪水相关的事故中丧生。他还提到，旁遮普省的另一座重要城市木尔坦仍面临洪水威胁，因为河流水位持续上升。为了保护城市，相关部门正在准备对堤坝进行有控制的决口，将水引向农村地区。
卡西亚表示：“我们及时撤离，挽救了许多人的生命，但有些人拒绝离开，直到水到达他们的村庄。”
他说，救援部门正在使用热成像无人机来识别幸存者。
灾民表达感恩之情
卡西亚表示，自8月23日以来，洪水已淹没了26个地区的3900多个村庄。一位流离失所的居民塔里克·乌拉说，他和家人目前住在路边的帐篷里。“感谢真主安拉，我们的生命得以保全。房子可以重建，但生命只有一次。他还提到，当地的一个政党——巴基斯坦中央穆斯林联盟，正在帮助像他这样的家庭提供援助。
根据国家灾害管理局的消息，印度周二再次分享了河流数据，指出一条印度河流仍处于危险水位，这增加了巴基斯坦边境地区进一步跨境洪水的风险。
全国范围内自6月底以来的季风洪水已造成超过900人死亡。目前旁遮普省有近8万人居住在救援营地中，南部信德省也进行了疏散，上周有超过10万人被转移。
信德省是2022年灾难性洪水中受灾最严重的地区之一，当时洪水在巴基斯坦全国范围内造成1739人死亡。