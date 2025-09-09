泰国最高法院周二裁定，该国最具影响力且极具争议的政治人物他信·西那瓦2023年在医院服刑的刑期不合法，为此，被判入狱一年。
现年76岁的他信因腐败和滥用职权罪被判处8年监禁。他于2023年8月结束流亡生活返回泰国。然而，他从未在监狱中度过一晚，而是被送往私人医院病房服刑。随后，他的刑期因王室特赦减至一年，并依据老年囚犯提前释放计划获释。
法官在宣读裁决时表示：“将他送往医院服刑是不合法的，被告明知自己的病情并非紧急情况，住院不能算作服刑时间。”
法院下令签发逮捕令，将他信送往曼谷拘留所开始执行一年刑期。
“精神状态良好”
他信家族在过去二十年间一直是泰国亲军方、亲王室精英的主要对手。这些精英认为他信家族的民粹主义威胁到了传统社会秩序。然而，这个政治家族的势头因一系列法律和政治挫折而减弱，他信的女儿贝东丹·西那瓦在上个月被罢免总理职务。
他信在法庭外微笑着与人合影，身边陪伴着家族继承人贝东丹。贝东丹在裁决后独自离开，但告诉记者他信“精神状态良好”。
她说：“无论是我父亲过去的政治角色、对国家的贡献，还是他真诚希望改善人民生活的意图，他依然都是一个精神领袖。”
他信曾于2001年和2005年两次当选总理，但在第二个任期因军事政变而被迫流亡海外。他的回国时机以及被送往医院的安排，恰逢其为泰党组建新政府之际，引发了公众对幕后交易和特殊待遇的怀疑。
违反部长伦理
最高法院政治职位人员刑事部门于今年4月开始调查此案，并对监狱和医疗官员进行审查，以确定刑期是否被合法执行。
裁决发布的几天前刚刚被罢免总理职位的贝东丹，因在与柬埔寨的边界争端中违反部长伦理而被宪法法院裁定下台。
为泰党自2023年大选以来一直掌握总理职位，但在周日被其昔日盟友阿努廷·查恩维拉库领导的联盟取代。
他信在周二裁决前乘私人飞机离开泰国，这引发了泰国媒体对他可能逃亡的猜测。不过，他在裁决前一天返回泰国。
在Facebook上的一份声明中，这位富豪表示他接受裁决并将保持坚强。
他信说道：“今天我可能失去自由，但我仍拥有思想自由，可以为国家和人民创造利益。”