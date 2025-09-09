泰国最高法院周二裁定，该国最具影响力且极具争议的政治人物他信·西那瓦2023年在医院服刑的刑期不合法，为此，被判入狱一年。

现年76岁的他信因腐败和滥用职权罪被判处8年监禁。他于2023年8月结束流亡生活返回泰国。然而，他从未在监狱中度过一晚，而是被送往私人医院病房服刑。随后，他的刑期因王室特赦减至一年，并依据老年囚犯提前释放计划获释。

法官在宣读裁决时表示：“将他送往医院服刑是不合法的，被告明知自己的病情并非紧急情况，住院不能算作服刑时间。”

法院下令签发逮捕令，将他信送往曼谷拘留所开始执行一年刑期。

“精神状态良好”

他信家族在过去二十年间一直是泰国亲军方、亲王室精英的主要对手。这些精英认为他信家族的民粹主义威胁到了传统社会秩序。然而，这个政治家族的势头因一系列法律和政治挫折而减弱，他信的女儿贝东丹·西那瓦在上个月被罢免总理职务。

他信在法庭外微笑着与人合影，身边陪伴着家族继承人贝东丹。贝东丹在裁决后独自离开，但告诉记者他信“精神状态良好”。

她说：“无论是我父亲过去的政治角色、对国家的贡献，还是他真诚希望改善人民生活的意图，他依然都是一个精神领袖。”