欧盟外交政策负责人周二呼吁俄罗斯放弃在乌克兰的战争，并重返谈判桌，同时强调西方在为基辅提供安全保障方面保持团结。
在欧洲议会夏季休会后的首次全体会议上，卡娅·卡拉斯表示，俄罗斯总统普京“对和平毫无兴趣，除非被迫，否则不会停止战争”。
她指出，自2022年战争爆发以来，欧盟及其成员国已向乌克兰提供了近1690亿欧元的财政支持，其中包括超过630亿欧元的军事援助。
她说道，“仅今年，成员国将提供超过以往的250亿欧元。截至目前，他们已交付了我们目标200万发弹药的80%。到10月，我们的目标是达到100%。”
卡拉斯强调，西方盟友在长期安全承诺上保持一致。
她表示，“西方在为乌克兰提供安全保障方面是团结一致的。目前，‘意愿联盟’已经提出了严肃的承诺。”
她回忆道，9月4日，在该联盟于巴黎会晤的第二天，普京威胁对任何西方地面存在，包括维和人员，发动攻击。卡拉斯警告道，“这标志着俄罗斯的严重升级，直接威胁到欧洲安全。”
她说道，“我们对俄罗斯的信息很简单：这场战争无法取胜。离开战场，与乌克兰坐到谈判桌前。”
谈到乌克兰的欧洲愿景，卡拉斯敦促欧盟推进入盟谈判。她表示，“尽管战争仍在进行，乌克兰已经在改革方面取得了重要进展。现在是时候开启‘第一组’的谈判了。”
芬兰拒绝领土让步
与此同时，芬兰周二拒绝在乌克兰问题上向俄罗斯作出任何领土让步，并警告此类行为不会带来和平，反而会助长俄罗斯在该地区的进一步“侵略”。
芬兰外交部长埃莉娜·瓦尔托宁在柏林举行的年度大使会议上表示，俄罗斯对乌克兰的最新空袭——自战争开始以来最严重的一次——清楚地表明，俄罗斯尚未准备好停火，更不用说谈判了。
部长警告道，“如果在谈判中，乌克兰的部分领土或主权被牺牲，我们不仅无法解决根本问题，反而可能加深俄罗斯的侵略。”
她说道，“俄罗斯总统普京正在整个欧洲进行混合战争——影响选举、干扰航空交通的GPS系统，并在波罗的海地区部署影子舰队。解决普京问题不能以乌克兰为代价。”
瓦尔托宁认为，西方国家必须继续对乌克兰提供强有力的支持，从战略上遏制俄罗斯的野心，并通过实施更严厉的贸易和经济制裁以及对所有俄罗斯出口到欧盟内部市场的商品征收关税，限制莫斯科的选择。