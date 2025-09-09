欧盟外交政策负责人周二呼吁俄罗斯放弃在乌克兰的战争，并重返谈判桌，同时强调西方在为基辅提供安全保障方面保持团结。

在欧洲议会夏季休会后的首次全体会议上，卡娅·卡拉斯表示，俄罗斯总统普京“对和平毫无兴趣，除非被迫，否则不会停止战争”。

她指出，自2022年战争爆发以来，欧盟及其成员国已向乌克兰提供了近1690亿欧元的财政支持，其中包括超过630亿欧元的军事援助。

她说道，“仅今年，成员国将提供超过以往的250亿欧元。截至目前，他们已交付了我们目标200万发弹药的80%。到10月，我们的目标是达到100%。”

卡拉斯强调，西方盟友在长期安全承诺上保持一致。

她表示，“西方在为乌克兰提供安全保障方面是团结一致的。目前，‘意愿联盟’已经提出了严肃的承诺。”

她回忆道，9月4日，在该联盟于巴黎会晤的第二天，普京威胁对任何西方地面存在，包括维和人员，发动攻击。卡拉斯警告道，“这标志着俄罗斯的严重升级，直接威胁到欧洲安全。”

她说道，“我们对俄罗斯的信息很简单：这场战争无法取胜。离开战场，与乌克兰坐到谈判桌前。”