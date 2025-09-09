国际
埃塞俄比亚启用耗资45亿美元的非洲最大水坝
蓝尼罗河项目被誉为埃塞俄比亚的国家里程碑, 但遭到埃及和苏丹的反对。
埃塞俄比亚蓝尼罗河大坝始建于2011年梅莱斯·泽纳维总理任内，旨在发电5150兆瓦，以缓解电力短缺并促进出口。 / Reuters
2025年9月9日

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德于周二正式启用了耗资45亿美元的“大埃塞俄比亚复兴大坝”（GERD），这是非洲最大的水电项目，启用仪式吸引了地区领导人和外国贵宾的出席。

该项目于2011年由已故总理梅莱斯·泽纳维启动，位于蓝尼罗河上，旨在发电5150兆瓦，以缓解长期的电力短缺并扩大电力出口。

尽管埃塞俄比亚宣称该大坝完全由本国资金建造，但埃及和苏丹长期以来对其可能对水资源安全的影响表示担忧。

埃塞俄比亚认为，这座大坝是国家团结的象征，也是迈向区域合作的一步，同时也将为下游国家带来巨大益处。

对于埃塞俄比亚来说，GERD是一个具有历史意义的国家项目，也是一个在国内冲突不断的情况下难得的团结象征。

这座大坝高达145米，横跨蓝尼罗河近两公里，靠近苏丹边境。其设计容量为740亿立方米水，可发电5000兆瓦——是埃塞俄比亚现有发电能力的两倍多。

‘地缘政治崛起’

庆祝活动于周一晚间开始，伴随着灯笼、激光和无人机表演，展示了“地缘政治崛起”和“迈向未来”等口号。总理阿比·艾哈迈德观看了这一盛况，他将该项目视为其执政的基石之一。

根据世界银行的数据，埃塞俄比亚约1.3亿人口中有45%缺乏电力供应，而亚的斯亚贝巴频繁的停电迫使企业和家庭依赖发电机。

分析人士认为，自2011年开始建设的GERD可能会改变埃塞俄比亚的经济，推动工业生产，促进向电动车的转型，并通过区域电网向包括坦桑尼亚在内的邻国提供急需的电力。

‘生存威胁’

邻国埃及对尼罗河的依赖程度高达97%，将该大坝视为潜在的灾难。

埃及人口达1.1亿，降雨稀少，对尼罗河的依赖几乎是绝对的。

总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西多次称该大坝为“生存威胁”，并誓言埃及将在国际法框架内采取一切措施捍卫其水资源安全。

“任何认为埃及会对其水权视而不见的人都是错误的，”他上个月对记者表示。

这一僵局加剧了地区间的竞争。埃及加强了与厄立特里亚和索马里的关系——这两个国家与埃塞俄比亚关系紧张——并与同样担忧水流减少的苏丹密切协调。

过去十年，美国、世界银行、俄罗斯、阿联酋和非洲联盟的调解尝试均未能取得进展。

