“我们的人民可以确信，我们将在该地区尽一切努力，这15,000名士兵将得到警方的全力支持。这是一次联合行动。我向你们保证，目前已经有行动展开，我们正在摧毁一些（犯罪）营地。”

与此同时，委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯否认了美国关于委内瑞拉军队与哥伦比亚游击队合作贩运可卡因的指控。这是对美国缉毒局（DEA）局长特里·科尔的言论作出的回应。科尔声称，委内瑞拉正在帮助哥伦比亚游击队向墨西哥贩毒集团供应创纪录数量的可卡因，这些毒品最终流向美国。

委内瑞拉政府的行动正值与美国因加勒比地区计划中的美军军事演习而关系紧张之际。美国指控马杜罗领导着一个名为“太阳卡特尔”的贩毒组织。对此，卡韦略和马杜罗均否认该卡特尔的存在。

作为对美国的支持，法国也决定加强在加勒比地区的监控，向其海外领地瓜德罗普派遣更多舰船。