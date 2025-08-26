美国总统唐纳德·特朗普宣布，他已解除美联储理事丽莎·库克的职务，理由是她涉嫌抵押贷款欺诈。

在特朗普自有的社交媒体平台Truth Social上发布的一封信中，特朗普对库克表示：“你被正式解除美联储理事会成员的职务，即刻生效。”

特朗普称，她的解职是基于“充分理由”，并指出一份刑事移交文件指控库克在密歇根州和乔治亚州的房产交易中签署了相互矛盾的抵押贷款文件。

特朗普写道，“在签署第二份文件时，你不可能不知道自己之前的承诺。”

他说道，“美国人民必须对负责制定政策和监督美联储的成员的诚信充满信心。鉴于你在金融事务中的欺骗性行为和潜在的犯罪行为，他们无法做到这一点，我也无法对你的诚信抱有信心。”

多年的问题