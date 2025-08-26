2025年8月26日
美国总统唐纳德·特朗普宣布，他已解除美联储理事丽莎·库克的职务，理由是她涉嫌抵押贷款欺诈。
在特朗普自有的社交媒体平台Truth Social上发布的一封信中，特朗普对库克表示：“你被正式解除美联储理事会成员的职务，即刻生效。”
特朗普称，她的解职是基于“充分理由”，并指出一份刑事移交文件指控库克在密歇根州和乔治亚州的房产交易中签署了相互矛盾的抵押贷款文件。
特朗普写道，“在签署第二份文件时，你不可能不知道自己之前的承诺。”
他说道，“美国人民必须对负责制定政策和监督美联储的成员的诚信充满信心。鉴于你在金融事务中的欺骗性行为和潜在的犯罪行为，他们无法做到这一点，我也无法对你的诚信抱有信心。”
多年的问题
在此之前，特朗普曾警告库克，如果她不主动辞职，他将解雇她。
库克是由前总统乔·拜登于2022年提名进入美联储理事会的。她此前否认了所有不当行为的指控，并表示自己“无意屈服于压力辞职”。
这些指控最初由联邦住房金融局局长比尔·普尔特提出，他是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的公开批评者。他指控库克涉嫌抵押贷款欺诈，并将此事移交给司法部处理。
目前，美联储理事会中还有两位拜登提名的成员任期未满，而鲍威尔在其美联储主席任期结束后，仍可作为理事任职至2028年。
近年来，金融问题一直困扰着美联储官员。2021年，达拉斯和波士顿联储银行的前行长因被曝在金融市场上进行活跃交易而辞职。
尽管美联储内部监察机构后来认定他们没有违法行为，但美联储监察长仍表示，他们的交易行为造成了利益冲突的表象。为应对此类争议，美联储随后加强了对官员个人投资的道德规范。