韩国总统李在明表示，他与美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿举行的峰会会谈中达成共识，同意对两国联盟进行现代化改造，并承诺加强防务和经济合作。

李在明在战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话时表示，韩国将扩大国防预算，将军队转型为一支能够在未来战争中取胜的“智能部队”。

李在明谈到他与特朗普的会晤时说道，“我们一致认为，联盟必须随着新威胁和新技术的发展而演变”。这是他就任韩国总统以来与特朗普的首次峰会。

此次峰会还伴随着几项重要的商业公告，突显了首尔与华盛顿之间日益加深的联系。

韩国三星重工业公司表示，已与总部位于美国的Vigor Marine Group签署了一份关于美国海军舰船维护的谅解备忘录。

该公司还补充说，将积极寻求与美国合作伙伴进行联合造船。

现代汽车集团宣布将在美国建立一个最先进的机器人设施，年产能达3万台。

该公司表示，此举将使其在美国的总投资增加至260亿美元。

此外，波音公司宣布已与大韩航空达成协议，出售103架飞机，这笔交易突显了首尔作为美国军用和民用飞机主要买家的地位日益提升。