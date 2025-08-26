巴基斯坦官员周二表示，由于邻国印度从溢满的水坝和河流中释放洪水流入低洼边境地区，巴基斯坦已将至少15万人撤离至安全区域。

此举发生在新德里向伊斯兰堡发出可能发生跨境洪水警告的第二天，这是几个月来这两个拥有核武器的对手之间首次公开的外交接触。

巴基斯坦国家灾害管理局表示，他们已提前发出关于萨特莱杰河水位上涨和洪水风险的警报，目前正在东部旁遮普省的多个地区进行撤离工作。

声明中称，救援人员已从旁遮普省的卡苏尔地区撤离了超过1.4万人，同时从靠近印度边境的巴哈瓦尔纳加尔市撤离了超过8.9万人至安全地带。

巴基斯坦国家灾害管理局表示，当局已敦促居民远离河流、溪流和低洼地区，避免不必要的出行，并遵循通过媒体、手机和巴基斯坦国家灾害管理局灾害警报应用程序发布的警告。