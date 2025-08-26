国际
4分钟阅读
印度向巴基斯坦泄洪 迫使大规模疏散
巴基斯坦边境地区至少有15万人被疏散，原因是印度在与核武装邻国发生5月冲突后单方面决定暂停《印度河水条约》,并向苏特勒季河流域泄洪。
印度向巴基斯坦泄洪 迫使大规模疏散
2025年8月26日，印度将水库水排入萨特勒杰河后，巴基斯坦巴哈瓦尔纳加尔的救援人员正在疏散村民。 / AP
2025年8月26日

巴基斯坦官员周二表示，由于邻国印度从溢满的水坝和河流中释放洪水流入低洼边境地区，巴基斯坦已将至少15万人撤离至安全区域。

此举发生在新德里向伊斯兰堡发出可能发生跨境洪水警告的第二天，这是几个月来这两个拥有核武器的对手之间首次公开的外交接触。

巴基斯坦国家灾害管理局表示，他们已提前发出关于萨特莱杰河水位上涨和洪水风险的警报，目前正在东部旁遮普省的多个地区进行撤离工作。

声明中称，救援人员已从旁遮普省的卡苏尔地区撤离了超过1.4万人，同时从靠近印度边境的巴哈瓦尔纳加尔市撤离了超过8.9万人至安全地带。

巴基斯坦国家灾害管理局表示，当局已敦促居民远离河流、溪流和低洼地区，避免不必要的出行，并遵循通过媒体、手机和巴基斯坦国家灾害管理局灾害警报应用程序发布的警告。

此次巴基斯坦发布洪水警报并进行撤离行动之际，南亚两国正遭受持续的季风暴雨袭击。

自6月26日以来，巴基斯坦因季节性降雨引发的洪水已导致全国超过800人死亡。在克什米尔地区——这一地区由两国分治且双方均声称拥有主权——印度控制的部分已有数十人死亡，数千人流离失所。

印巴河流条约争端加剧

此次洪水警报是通过外交渠道传达给巴基斯坦的，而非通过1960年由世界银行促成的《印度河水条约》下设的常设机制——印巴河流委员会。

在今年5月印巴冲突后，新德里表示将暂时搁置该条约。巴基斯坦则表示，印度无权单方面废除该条约。

该条约此前曾在两国1965年和1971年的战争以及1999年的重大边境冲突中得以维持。

