联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）宣布，粮食供应已经耗尽，饱受战争蹂躏的加沙地带饥饿危机日益加深。

近东救济工程处（UNRWA）在周日的一份声明中指出：“加沙的饥饿状况正在加剧。人们，包括许多儿童，都希望通过慈善机构分发的热餐获得一些食物以维持生存。”

难民机构表示，其在加沙地带的面粉库存本周已经耗尽。

该机构还呼吁：“近3000辆载有救命物资的UNRWA卡车已准备好进入加沙，封锁必须停止。”

近东救济工程处专员菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，在被封锁的加沙巴勒斯坦儿童因饥饿而死亡。

他说：“以色列政府继续阻止食品和其他基本物资的进入。这是人为的、出于政治动机导致的饥饿危机。”

拉扎里尼还强调，援助呼吁也尚未得到回应。

以色列的暴行加剧

自3月2日以来，以色列关闭了加沙的所有通道，禁止食品、医疗和人道主义援助进入。据政府官员、人权组织和国际报告指出，这一状况进一步加剧了该地区的人道主义危机。

自2023年10月以来，以色列对加沙的残酷攻击已导致52000多名巴勒斯坦人死亡，死者大多数是妇女和儿童。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）及其前国防部长约阿夫·加兰特（Yoav Gallant）签发了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

以色列还因其在加沙的战争面临国际法院的种族灭绝指控。