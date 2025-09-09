特朗普政府近日宣布在伊利诺伊州启动移民与海关执法局（ICE）的一项行动，称此次行动将针对芝加哥的“犯罪非法移民”。这一消息发布前几天，总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发布了一张人工智能生成的图片，标题为“芝加哥启示录”（Chipocalypse Now）。
美国国土安全部（DHS）表示，此次名为“中途岛闪电行动”（Operation Midway Blitz）的行动旨在逮捕帮派成员、强奸犯、绑架犯和毒品贩子。
国土安全部助理部长特里西亚·麦克劳克林（Tricia McLaughlin）形容这些目标人物是“芝加哥最恶劣的犯罪非法移民”。
官员们提到11起移民案件，这些移民大多来自墨西哥和委内瑞拉，曾因严重犯罪被捕或定罪，但根据伊利诺伊州的“庇护”法律，他们从当地监狱获释，而未被移交给移民与海关执法局。
伊利诺伊州州长JB·普里茨克（JB Pritzker）和芝加哥市长布兰登·约翰逊（Brandon Johnson）两位民主党人表示，他们事先未收到任何通知，并谴责此次行动是“政治作秀”。
普里茨克在社交媒体X上表示：“这不是在打击犯罪。真正的打击犯罪需要支持与协调，而过去几周我们完全没有感受到这些。”
约翰逊则对“可能出现的军事化移民执法且缺乏正当程序”表示担忧，并提到移民与海关执法局曾有拘留美国公民的历史。
芝加哥市议员杰鲁·古铁雷斯（Jeylu Gutierrez）表示，她所在的西南区至少有五名居民被拘留，其中包括一名正在工作的花卉商贩。
她对记者说道：“这根本不是在逮捕最恶劣的罪犯，而是在恐吓我们的社区。”
此次突袭行动引发了芝加哥全市范围的抗议活动。
数千人走上市中心街头游行，抗议者指责特朗普在2026年中期选举前将移民执法作为政治武器。
此次行动发生前，特朗普已连续数周威胁要向芝加哥部署国民警卫队，而他此前已在洛杉矶和华盛顿特区采取了类似行动。
特朗普在Truth Social平台上发文称：“我想帮助芝加哥的人民，而不是伤害他们。只有罪犯会受到伤害！”
芝加哥启示录（Chipocalypse Now）
上周六，特朗普在其平台上发布了一张人工智能生成的图片，图片中芝加哥天际线被火焰吞噬，直升机盘旋在空中，这一画面引用了1979年的越战电影《现代启示录》（Apocalypse Now）。
这篇帖子被称为“Chipocalypse Now”，并附有文字：“我喜欢清晨的驱逐味道……”
特朗普在帖子中警告芝加哥人民，他们很快就会明白为什么国防部的名字被改为战争部。
在此期间，国土安全部证实，最近移民与海关执法局在波士顿和德克萨斯州东南部进行了类似的突袭行动，共逮捕了800多人。