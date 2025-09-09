特朗普政府近日宣布在伊利诺伊州启动移民与海关执法局（ICE）的一项行动，称此次行动将针对芝加哥的“犯罪非法移民”。这一消息发布前几天，总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发布了一张人工智能生成的图片，标题为“芝加哥启示录”（Chipocalypse Now）。

美国国土安全部（DHS）表示，此次名为“中途岛闪电行动”（Operation Midway Blitz）的行动旨在逮捕帮派成员、强奸犯、绑架犯和毒品贩子。

国土安全部助理部长特里西亚·麦克劳克林（Tricia McLaughlin）形容这些目标人物是“芝加哥最恶劣的犯罪非法移民”。

官员们提到11起移民案件，这些移民大多来自墨西哥和委内瑞拉，曾因严重犯罪被捕或定罪，但根据伊利诺伊州的“庇护”法律，他们从当地监狱获释，而未被移交给移民与海关执法局。

伊利诺伊州州长JB·普里茨克（JB Pritzker）和芝加哥市长布兰登·约翰逊（Brandon Johnson）两位民主党人表示，他们事先未收到任何通知，并谴责此次行动是“政治作秀”。

普里茨克在社交媒体X上表示：“这不是在打击犯罪。真正的打击犯罪需要支持与协调，而过去几周我们完全没有感受到这些。”

约翰逊则对“可能出现的军事化移民执法且缺乏正当程序”表示担忧，并提到移民与海关执法局曾有拘留美国公民的历史。

芝加哥市议员杰鲁·古铁雷斯（Jeylu Gutierrez）表示，她所在的西南区至少有五名居民被拘留，其中包括一名正在工作的花卉商贩。

她对记者说道：“这根本不是在逮捕最恶劣的罪犯，而是在恐吓我们的社区。”