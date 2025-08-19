和其他人权组织批评美国国务院停止向加沙地带的巴勒斯坦人发放访客签证的决定，称这一决定将对寻求短期美国签证进行医疗治疗的受伤儿童造成伤害。

美国国务院于周六表示，在极右翼阴谋论者劳拉·卢默声称巴勒斯坦难民正在进入美国后，将暂停向加沙地带的巴勒斯坦人发放所有访客签证，同时进行“全面彻底”的审查。

“HEAL巴勒斯坦”表示，卢默所称的难民安置计划并不存在，该组织的努力是医疗治疗计划的一部分。该组织还指出，这一计划由捐款资助，并未使用美国政府资金。

该慈善机构在一份声明中表示，他们资助并带领“严重受伤的儿童持临时签证前往美国，接受在家乡无法获得的必要医疗治疗”。

“在治疗完成后，这些儿童及其随行的家庭成员会返回中东地区。”

截至2025年，美国已向持有巴勒斯坦政权旅行证件的人士发放了超过3800份B1/B2访客签证，其中包括5月份发放的640份签证。这些签证允许外国人在美国寻求医疗治疗。

巴勒斯坦政权向居住在以色列占领的约旦河西岸和加沙地带的居民签发旅行证件。

美国国务院表示，最近几天向加沙地带的一些人发放了少量临时医疗人道主义签证，但未提供具体数字。

反伊斯兰言论

美国伊斯兰关系委员会（CAIR）和巴勒斯坦儿童救援基金会谴责了停止签证的决定。