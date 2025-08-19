和其他人权组织批评美国国务院停止向加沙地带的巴勒斯坦人发放访客签证的决定，称这一决定将对寻求短期美国签证进行医疗治疗的受伤儿童造成伤害。
美国国务院于周六表示，在极右翼阴谋论者劳拉·卢默声称巴勒斯坦难民正在进入美国后，将暂停向加沙地带的巴勒斯坦人发放所有访客签证，同时进行“全面彻底”的审查。
“HEAL巴勒斯坦”表示，卢默所称的难民安置计划并不存在，该组织的努力是医疗治疗计划的一部分。该组织还指出，这一计划由捐款资助，并未使用美国政府资金。
该慈善机构在一份声明中表示，他们资助并带领“严重受伤的儿童持临时签证前往美国，接受在家乡无法获得的必要医疗治疗”。
“在治疗完成后，这些儿童及其随行的家庭成员会返回中东地区。”
截至2025年，美国已向持有巴勒斯坦政权旅行证件的人士发放了超过3800份B1/B2访客签证，其中包括5月份发放的640份签证。这些签证允许外国人在美国寻求医疗治疗。
巴勒斯坦政权向居住在以色列占领的约旦河西岸和加沙地带的居民签发旅行证件。
美国国务院表示，最近几天向加沙地带的一些人发放了少量临时医疗人道主义签证，但未提供具体数字。
反伊斯兰言论
美国伊斯兰关系委员会（CAIR）和巴勒斯坦儿童救援基金会谴责了停止签证的决定。
美国伊斯兰关系委员会谴责了这一举措以及“马可·卢比奥听从劳拉·卢默指示的行为，并呼吁他澄清他们是否真的直接对话过”。
“通过屈服于卢默的压力，禁止因美国武器受伤的巴勒斯坦儿童在美国寻求专业医疗护理，国务卿卢比奥实际上让一个臭名昭著的偏执狂及其网络暴民对国务院政策拥有了否决权，”美国伊斯兰关系委员会在声明中表示。
卢默告诉《纽约时报》，她曾与国务卿马可·卢比奥交谈，警告所谓的“伊斯兰入侵者”威胁。
卢比奥表示，政府正在评估发放此类签证的程序，因为一些国会议员对其与极端主义的所谓联系表示担忧。他说，他们的办公室提供了相关证据，但未透露细节。
以色列自冲突开始以来，已在加沙杀害超过6.2万名巴勒斯坦人，其中大多数为妇女和儿童。据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，大约1.1万名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。
然而，专家认为实际死亡人数远高于加沙当局的报告，估计可能接近20万人。
在这场大屠杀中，以色列几乎将被封锁的加沙夷为平地，并几乎使其所有居民流离失所。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。
以色列还因其对被围困加沙地带巴勒斯坦人的战争面临国际法院的种族灭绝案审判。