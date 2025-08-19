英国政府正准备接收数十名来自加沙的重病和重伤儿童，以提供专业治疗。与此同时，国际社会对扩大医疗撤离计划的呼声日益高涨，因为加沙地区的医疗系统在数月的以色列战争中已濒临崩溃。
相关计划的知情官员透露，首批约30至50名儿童将在未来几周内被送往英国。
这项行动由英国外交部、内政部和卫生部共同协调，将成为首次有组织地将加沙的年轻患者转移至英国的行动。
这些儿童将由加沙巴勒斯坦卫生部的医生进行筛选，并根据紧急需求优先安排。世界卫生组织（WHO）将负责监督撤离过程。
这一举措是在96名跨党派英国议员联名致信首相基尔·斯塔默的政府后作出的，他们敦促政府“立即行动”。
议员们警告称，加沙的医疗基础设施已被“摧毁”，局势“每分钟都在恶化”。他们引用联合国儿童基金会（UNICEF）的数据指出，自2023年10月以来，已有超过5万名儿童在冲突中死亡或受伤。
世界卫生组织估计，近1.5万名巴勒斯坦人——其中许多是儿童——需要紧急撤离，以治疗危及生命的创伤或慢性疾病，如癌症和心血管疾病。
联合国儿童基金会呼吁英国和欧盟扩大其作用，并指出自去年以来，英国仅接收了两名来自加沙的医疗撤离患者。相比之下，埃及接收了约4000名患者，阿联酋则接收了约1.3万名患者。
英国首相府向英国媒体证实，一个跨部门工作组正在“紧急加速”推进该计划。
首相发言人早在6月曾表示，患者将根据个案进行评估，英国承诺“在最适合的情况下提供专业护理”，同时支持区域性撤离。他补充道：“这是一个敏感而复杂的过程，患者及其家属的福祉是我们的首要任务。”
最近几天，有关巴勒斯坦人医疗通道的国际争论进一步加剧。
例如，美国国务院最近暂停了所有加沙居民的访客签证申请，以审查安全审查程序。这一决定遭到总部位于美国的慈善机构“治愈巴勒斯坦”（HEAL Palestine）的批评。该机构资助受伤儿童赴海外治疗，并表示这一冻结措施将“危及生命”。
该组织曾通过短期签证将受伤儿童送往美国医院治疗，并强调其项目具有纯粹的人道主义性质，由私人捐款资助，与极右翼阴谋论者劳拉·卢默所声称的难民安置无关。