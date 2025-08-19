英国政府正准备接收数十名来自加沙的重病和重伤儿童，以提供专业治疗。与此同时，国际社会对扩大医疗撤离计划的呼声日益高涨，因为加沙地区的医疗系统在数月的以色列战争中已濒临崩溃。

相关计划的知情官员透露，首批约30至50名儿童将在未来几周内被送往英国。

这项行动由英国外交部、内政部和卫生部共同协调，将成为首次有组织地将加沙的年轻患者转移至英国的行动。

这些儿童将由加沙巴勒斯坦卫生部的医生进行筛选，并根据紧急需求优先安排。世界卫生组织（WHO）将负责监督撤离过程。

这一举措是在96名跨党派英国议员联名致信首相基尔·斯塔默的政府后作出的，他们敦促政府“立即行动”。

议员们警告称，加沙的医疗基础设施已被“摧毁”，局势“每分钟都在恶化”。他们引用联合国儿童基金会（UNICEF）的数据指出，自2023年10月以来，已有超过5万名儿童在冲突中死亡或受伤。

世界卫生组织估计，近1.5万名巴勒斯坦人——其中许多是儿童——需要紧急撤离，以治疗危及生命的创伤或慢性疾病，如癌症和心血管疾病。