以色列军方表示，正在准备将巴勒斯坦人从加沙城强行迁往加沙地带南部，此举是其重新占领加沙的更广泛计划的一部分，但这一行动已引发国际社会的广泛批评。
军方发言人阿维哈伊·阿德拉伊在声明中称，从周日起，军方将恢复允许为因近两年战争而流离失所的巴勒斯坦人运送帐篷和避难设备的行动。
他说，这些物资将在“联合国和国际救援机构的监督下”通过加沙南部的凯雷姆沙洛姆口岸运入，但需经过“严格检查”。
目前联合国和救援组织尚未对此发表即时评论。
这一声明发布的前一天，包括以色列公共广播公司KAN在内的以色列媒体报道称，军方正准备加速其旨在占领加沙城的攻势。
《国土报》和《新消息报》报道消息说，军队已接到命令，为全面地面入侵做好准备，但不会早于9月实施。
加沙政府媒体办公室主任伊斯梅尔·索布特对安纳托利亚通讯社表示：“以色列关于为平民提供帐篷的说法不过是试图粉饰其自加沙种族灭绝开始以来所犯下的大规模强制迁徙罪行的公然尝试。”
‘系统性政策’
他警告称，以色列军队计划指定的帐篷安置区可能会成为“新的血腥陷阱”，类似于最近几个月超过150万人被驱赶至加沙南部拉法和汗尤尼斯西部的阿尔马瓦西地区的情况。
他说：“根据《第四日内瓦公约》和《国际刑事法院罗马规约》，在占领下强制迁徙平民构成战争罪和反人类罪。”
索布特表示，计划中的平民转移是“系统性政策”的一部分，旨在清空加沙的居民，并以帐篷和孤立区域的强加现实取代自愿和安全返回的权利。
周三以色列参谋长埃亚尔·扎米尔批准了他所谓的以色列重新占领计划的“核心构想”，包括对加沙城南部橄榄区的袭击，目前军队第99师已部署在该地区。
上周以色列安全内阁批准了总理本雅明·内塔尼亚胡的全面重新占领加沙计划，此举引发国际社会的愤怒以及国内抗议，抗议者警告称，这相当于对被困在加沙的以色列俘虏的“死刑”。
该计划设想首先通过将近100万居民迁往南部、包围加沙城，然后对其社区进行突袭，来占领加沙城。
第二阶段将涉及重新占领其中大部分地区已经被夷为平地的加沙中部难民营。