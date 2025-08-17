以色列军方表示，正在准备将巴勒斯坦人从加沙城强行迁往加沙地带南部，此举是其重新占领加沙的更广泛计划的一部分，但这一行动已引发国际社会的广泛批评。

军方发言人阿维哈伊·阿德拉伊在声明中称，从周日起，军方将恢复允许为因近两年战争而流离失所的巴勒斯坦人运送帐篷和避难设备的行动。

他说，这些物资将在“联合国和国际救援机构的监督下”通过加沙南部的凯雷姆沙洛姆口岸运入，但需经过“严格检查”。

目前联合国和救援组织尚未对此发表即时评论。

这一声明发布的前一天，包括以色列公共广播公司KAN在内的以色列媒体报道称，军方正准备加速其旨在占领加沙城的攻势。

《国土报》和《新消息报》报道消息说，军队已接到命令，为全面地面入侵做好准备，但不会早于9月实施。

加沙政府媒体办公室主任伊斯梅尔·索布特对安纳托利亚通讯社表示：“以色列关于为平民提供帐篷的说法不过是试图粉饰其自加沙种族灭绝开始以来所犯下的大规模强制迁徙罪行的公然尝试。”

‘系统性政策’