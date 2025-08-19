加沙战争
3分钟阅读
联合国:2024年以色列在加沙的攻击导致全球近半数援助工作者丧生
联合国谴责2024年全球人道主义工作人员遭受创纪录的死亡, 称之为"是可耻的", 并警告今年针对救援工作者的攻击仍然令人担忧地高涨。
联合国:2024年以色列在加沙的攻击导致全球近半数援助工作者丧生
联合国谴责383名援助人员死亡的惨重代价，称其为国际冷漠的“可耻控诉”。（照片：路透社档案） / Reuters
9 小时前

联合国表示，2024年全球近一半的遇害援助工作者死于加沙，其中183名人道主义工作人员在以色列的袭击中丧生。

联合国称该状况共导致 383 人死亡，是“国际社会冷漠的可耻表现”，并强调今年的数据同样令人震惊。

2024年的数据比前一年增加了31%，60名援助工作者在苏丹遇害，此外还有数十人在其他冲突地区丧生。

联合国指出，国家行为体是最常见的施害者，而大多数遇害者是当地工作人员，他们在工作现场或家中成为袭击目标。

除了死亡人数外，根据联合国在世界人道主义日发布的报告，去年还有308名援助工作者受伤，125人被绑架，45人被拘留。

“国际社会无所作为的可耻表现”

推荐的

“哪怕一次针对人道主义同事的袭击，都是对我们所有人以及我们服务对象的攻击，”联合国援助事务负责人汤姆·弗莱彻表示。“如此规模的袭击却无人追责，这是对国际社会不作为的可耻控诉。”

根据援助工作者安全数据库的初步数据，截至2025年，目前已有265名援助工作者遇害。

联合国人道主义事务负责人汤姆·弗莱彻表示：“对人道主义工作者的袭击就是对我们所有人以及我们所服务对象的袭击。如此规模的袭击和零问责是国际社会不作为的可耻体现。”

世界卫生组织还报告称，今年在16个地区发生了超过800起针对医疗机构的袭击，导致超过1,110名医护人员和患者死亡，另有数百人受伤。

每年的 8 月 19 日是世界人道主义日，以纪念 2003 年联合国巴格达总部遭遇的爆炸事件，该事件造成 22 人死亡，其中包括联合国特使塞尔吉奥·维埃拉·德梅洛。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us