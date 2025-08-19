9 小时前
联合国表示，2024年全球近一半的遇害援助工作者死于加沙，其中183名人道主义工作人员在以色列的袭击中丧生。
联合国称该状况共导致 383 人死亡，是“国际社会冷漠的可耻表现”，并强调今年的数据同样令人震惊。
2024年的数据比前一年增加了31%，60名援助工作者在苏丹遇害，此外还有数十人在其他冲突地区丧生。
联合国指出，国家行为体是最常见的施害者，而大多数遇害者是当地工作人员，他们在工作现场或家中成为袭击目标。
除了死亡人数外，根据联合国在世界人道主义日发布的报告，去年还有308名援助工作者受伤，125人被绑架，45人被拘留。
“国际社会无所作为的可耻表现”
“哪怕一次针对人道主义同事的袭击，都是对我们所有人以及我们服务对象的攻击，”联合国援助事务负责人汤姆·弗莱彻表示。“如此规模的袭击却无人追责，这是对国际社会不作为的可耻控诉。”
根据援助工作者安全数据库的初步数据，截至2025年，目前已有265名援助工作者遇害。
世界卫生组织还报告称，今年在16个地区发生了超过800起针对医疗机构的袭击，导致超过1,110名医护人员和患者死亡，另有数百人受伤。
每年的 8 月 19 日是世界人道主义日，以纪念 2003 年联合国巴格达总部遭遇的爆炸事件，该事件造成 22 人死亡，其中包括联合国特使塞尔吉奥·维埃拉·德梅洛。