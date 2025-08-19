联合国表示，2024年全球近一半的遇害援助工作者死于加沙，其中183名人道主义工作人员在以色列的袭击中丧生。

联合国称该状况共导致 383 人死亡，是“国际社会冷漠的可耻表现”，并强调今年的数据同样令人震惊。

2024年的数据比前一年增加了31%，60名援助工作者在苏丹遇害，此外还有数十人在其他冲突地区丧生。

联合国指出，国家行为体是最常见的施害者，而大多数遇害者是当地工作人员，他们在工作现场或家中成为袭击目标。

除了死亡人数外，根据联合国在世界人道主义日发布的报告，去年还有308名援助工作者受伤，125人被绑架，45人被拘留。

“国际社会无所作为的可耻表现”