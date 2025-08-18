数千名以色列人在全国范围内举行罢工，封锁多个城市的高速公路，以向本雅明·内塔尼亚胡政府施压，要求与巴勒斯坦方面达成囚犯交换协议，并结束在加沙的持续战争。

此次于周日发起的全国性罢工还受到被扣押在加沙的以色列人质家属的支持，他们担心以色列政府上周决定全面占领加沙的行动会危及其亲人的生命安全。

示威者试图封锁耶路撒冷和特拉维夫的街道、隧道和桥梁，当局动用水炮驱散人群。

抗议者还点燃轮胎，导致交通大范围中断。

公共广播公司KAN报道称，数百家私营企业、市政机构和组织参与了此次行动。数千名示威者封锁了主要道路，导致交通瘫痪和火车服务暂停。餐馆和咖啡馆也纷纷关闭。

《国土报》报道，数十名以色列艺术家、名人和运动员表达支持并加入罢工。

主要工会，包括律师、医生和商业论坛，以及耶路撒冷希伯来大学也确认参与了此次罢工。

据《新消息报》报道，以色列警方表示，全国范围内共有38名示威者被逮捕。

反对派参与

反对派领导人亚伊尔·拉皮德访问了特拉维夫的人质广场，参与了罢工。他在X平台上发布的视频中对抗议者表示：“我们今天关闭了整个国家。因为我们的人质不是政府可以为了战争努力而牺牲的棋子，他们是政府必须送回家与家人团聚的公民。”

“他们无法阻止我们，也无法让我们疲惫或放弃。我们将继续斗争，直到人质回家，达成协议，战争结束。”他补充道。