数千名以色列人在全国范围内举行罢工，封锁多个城市的高速公路，以向本雅明·内塔尼亚胡政府施压，要求与巴勒斯坦方面达成囚犯交换协议，并结束在加沙的持续战争。
此次于周日发起的全国性罢工还受到被扣押在加沙的以色列人质家属的支持，他们担心以色列政府上周决定全面占领加沙的行动会危及其亲人的生命安全。
示威者试图封锁耶路撒冷和特拉维夫的街道、隧道和桥梁，当局动用水炮驱散人群。
抗议者还点燃轮胎，导致交通大范围中断。
公共广播公司KAN报道称，数百家私营企业、市政机构和组织参与了此次行动。数千名示威者封锁了主要道路，导致交通瘫痪和火车服务暂停。餐馆和咖啡馆也纷纷关闭。
《国土报》报道，数十名以色列艺术家、名人和运动员表达支持并加入罢工。
主要工会，包括律师、医生和商业论坛，以及耶路撒冷希伯来大学也确认参与了此次罢工。
据《新消息报》报道，以色列警方表示，全国范围内共有38名示威者被逮捕。
反对派参与
反对派领导人亚伊尔·拉皮德访问了特拉维夫的人质广场，参与了罢工。他在X平台上发布的视频中对抗议者表示：“我们今天关闭了整个国家。因为我们的人质不是政府可以为了战争努力而牺牲的棋子，他们是政府必须送回家与家人团聚的公民。”
“他们无法阻止我们，也无法让我们疲惫或放弃。我们将继续斗争，直到人质回家，达成协议，战争结束。”他补充道。
国家团结党领导人本尼·甘茨也表达了对抗议者的支持，要求政府不要攻击人质家属。
前国防部长约阿夫·加兰特也在特拉维夫加入了支持人质家属的罢工。他在《新消息报》发表的声明中表示：“我们有至高无上的责任将每个人带回家。”
以色列各大学校长也出现在抗议活动中，要求内塔尼亚胡政府达成停火协议并进行人质交换。
内盖夫本-古里安大学校长丹尼尔·查莫维茨在演讲中表示：“今年三月，以色列所有大学和学院的负责人都签署了一封致总理的信。我们明确表示，政府必须完成协议，将每个人带回家。”
“这不是政治诉求，而是道德和良知的要求。”他补充道。
极右翼
极右翼反对派和以色列政府中的极右翼成员谴责了此次罢工。极右翼财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇指责组织者“利用情感操纵为哈马斯谋利”。
“目前看来，尽管不负责任的媒体和一系列自私的政治行为者进行了疯狂的炒作，这场运动并未获得太大关注，参与人数非常少。”他声称。
极右翼国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔在X平台上表示，示威者是“那些曾经削弱以色列的人，现在又试图再次这样做”。
8月8日，以色列安全内阁批准了内塔尼亚胡全面占领加沙市的计划，此举引发了许多国家和人权组织的强烈国际反对。
根据以色列的估计，目前约有50名人质仍在加沙，其中20人被认为仍然活着，而以色列则关押了超过10,800名巴勒斯坦人。这些囚犯的生活条件恶劣，权利组织报告称其中有人因酷刑、饥饿和医疗忽视而死亡。