非洲领导人呼吁公平气候融资
由于美国退出引发对全球合作的担忧，《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会寻求在气候融资问题上达成一致意见。
非洲领导人在COP30峰会上痛惜非洲每年仅获得全球气候融资的1%。 / Reuters
2025年9月9日

非洲领导人在埃塞俄比亚召开了一场重要的气候峰会，宣布他们的目标是通过绿色投资将非洲转变为全球可持续增长的典范。然而，随着气候融资承诺的落空和国际团结的减弱，挫折感也在不断加剧。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德周一在《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会上对与会代表表示，非洲的未来在于开创一种以可再生能源、碳捕获、关键矿产和可持续食品生产为基础的发展模式。

他说：“我们不是来谈判生存的，我们是来设计世界下一个气候经济的。”

阿比敦促领导人“现在就做出正确的选择”，以便非洲能够成为第一个在不破坏生态系统的情况下实现工业化的大陆。

阿比还提议发起一项由非洲各国政府资助的全大陆气候创新计划，旨在联合大学、研究机构、初创企业和农村社区，到2030年提供1000项解决方案。

关于融资和公平的挑战

尽管有这些雄心壮志，非洲各国政府在为气候行动融资方面面临严峻挑战。

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会的领导人们感叹，非洲每年仅获得全球气候融资的1%，远远不足以应对日益严重的洪水、干旱和山体滑坡。

非洲联盟委员会主席马哈穆德·阿里·优素福表示：“气候融资必须公平、充足且可预测。”

他强调，债务负担和全球金融体系中的结构性不平等继续削弱非洲的韧性。

非洲面临的风险

肯尼亚总统威廉·鲁托警告称，全球合作的瓦解，例如华盛顿退出《巴黎协定》和清洁能源伙伴关系，可能使非洲暴露在风险之中。

鲁托指出：“太多时候，承诺被打破，国际团结被视为软弱，而恰恰在气候危机规模要求加强合作的时候。”

非洲领导人承诺将在即将于巴西举行的全球气候谈判中继续争取更多资金和更强有力的承诺，同时将非洲定位为气候变化的前线受害者和解决方案的试验场。

