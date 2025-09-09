非洲领导人在埃塞俄比亚召开了一场重要的气候峰会，宣布他们的目标是通过绿色投资将非洲转变为全球可持续增长的典范。然而，随着气候融资承诺的落空和国际团结的减弱，挫折感也在不断加剧。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德周一在《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会上对与会代表表示，非洲的未来在于开创一种以可再生能源、碳捕获、关键矿产和可持续食品生产为基础的发展模式。

他说：“我们不是来谈判生存的，我们是来设计世界下一个气候经济的。”

阿比敦促领导人“现在就做出正确的选择”，以便非洲能够成为第一个在不破坏生态系统的情况下实现工业化的大陆。

阿比还提议发起一项由非洲各国政府资助的全大陆气候创新计划，旨在联合大学、研究机构、初创企业和农村社区，到2030年提供1000项解决方案。

关于融资和公平的挑战

尽管有这些雄心壮志，非洲各国政府在为气候行动融资方面面临严峻挑战。