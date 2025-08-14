加沙战争
以色列与多国商讨强制转移加沙巴勒斯坦人问题
据以色列第12频道报道,以色列与印度尼西亚和索马里兰就强制转移巴勒斯坦人问题的会谈取得进展，南苏丹则否认与以色列讨论此事。
加沙北部，在以色列军队导致的流离失所中，巴勒斯坦人带着少量行李迁移到较安全的地区。 / AA
2025年8月14日

以色列正在与四个国家以及脱离索马里的索马里兰接触，探讨将巴勒斯坦人从加沙强制转移的可能性。据以色列媒体周四报道，这一举动被广泛谴责为违反国际法的行为。

根据第12频道的报道，以色列与印度尼西亚和索马里兰的谈判取得了“进展”。索马里兰于1991年宣布独立，但尚未获得国际承认。

报道提到印度尼西亚、利比亚、乌干达、南苏丹和索马里兰是参与讨论的相关方。

据一位未具名的以色列消息人士透露，一些国家对接收因加沙战争而流离失所的巴勒斯坦人表现出“更大的开放态度”，但目前尚未达成任何协议。

截至周四上午，唯一的官方回应来自南苏丹。南苏丹外交部周三发表声明，否认与以色列进行任何相关讨论，称这些报道“毫无根据”，并不反映其官方政策。

以色列媒体还报道称，以色列副外长沙伦·哈斯克尔周三抵达南苏丹，这是以色列官员首次访问该国，有猜测认为她的行程与转移计划有关。

强行将巴勒斯坦人从加沙迁出的计划遭到了巴勒斯坦人、阿拉伯国家以及国际社会大部分成员的广泛反对，认为此举违反了国际人道主义法和人权法。

自2023年10月以来，以色列军队无视国际社会关于停火的呼吁，在加沙展开了残酷的战争，已造成超过6万1700名巴勒斯坦人死亡。

去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特签发了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和危害人类罪。

此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院关于种族灭绝的审判。

