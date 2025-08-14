2025年8月14日
以色列正在与四个国家以及脱离索马里的索马里兰接触，探讨将巴勒斯坦人从加沙强制转移的可能性。据以色列媒体周四报道，这一举动被广泛谴责为违反国际法的行为。
根据第12频道的报道，以色列与印度尼西亚和索马里兰的谈判取得了“进展”。索马里兰于1991年宣布独立，但尚未获得国际承认。
报道提到印度尼西亚、利比亚、乌干达、南苏丹和索马里兰是参与讨论的相关方。
据一位未具名的以色列消息人士透露，一些国家对接收因加沙战争而流离失所的巴勒斯坦人表现出“更大的开放态度”，但目前尚未达成任何协议。
截至周四上午，唯一的官方回应来自南苏丹。南苏丹外交部周三发表声明，否认与以色列进行任何相关讨论，称这些报道“毫无根据”，并不反映其官方政策。
以色列媒体还报道称，以色列副外长沙伦·哈斯克尔周三抵达南苏丹，这是以色列官员首次访问该国，有猜测认为她的行程与转移计划有关。
强行将巴勒斯坦人从加沙迁出的计划遭到了巴勒斯坦人、阿拉伯国家以及国际社会大部分成员的广泛反对，认为此举违反了国际人道主义法和人权法。
自2023年10月以来，以色列军队无视国际社会关于停火的呼吁，在加沙展开了残酷的战争，已造成超过6万1700名巴勒斯坦人死亡。
去年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特签发了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和危害人类罪。
此外，以色列还因其在加沙的战争面临国际法院关于种族灭绝的审判。