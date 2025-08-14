以色列正在与四个国家以及脱离索马里的索马里兰接触，探讨将巴勒斯坦人从加沙强制转移的可能性。据以色列媒体周四报道，这一举动被广泛谴责为违反国际法的行为。

根据第12频道的报道，以色列与印度尼西亚和索马里兰的谈判取得了“进展”。索马里兰于1991年宣布独立，但尚未获得国际承认。

报道提到印度尼西亚、利比亚、乌干达、南苏丹和索马里兰是参与讨论的相关方。

据一位未具名的以色列消息人士透露，一些国家对接收因加沙战争而流离失所的巴勒斯坦人表现出“更大的开放态度”，但目前尚未达成任何协议。

截至周四上午，唯一的官方回应来自南苏丹。南苏丹外交部周三发表声明，否认与以色列进行任何相关讨论，称这些报道“毫无根据”，并不反映其官方政策。