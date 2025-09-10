科西尼亚克-卡米什表示，波兰与北约指挥部保持着持续联系。他还提到，领土防御部队已被动员起来，负责地面搜寻被击落的无人机。

机场关闭

由于安全形势，波兰还关闭了包括华沙国际机场、莫德林机场、卢布林机场和热舒夫-亚肖恩卡机场在内的主要机场。

航空通知证实，在军事行动持续期间，这些机场已被关闭。

据私人广播公司Polsat News援引当地警方的报道，一架无人机击中了波兰东部维里基的一栋住宅楼，但无人受伤。

据CNN记者凯特兰·柯林斯周二报道，美国国务卿马可·鲁比奥已获悉关于在波兰上空发现俄罗斯无人机的情况。

美国参议员迪克·德宾此前表示：“俄罗斯无人机一再侵犯北约领空，这是（总统）弗拉基米尔·普京在考验我们保卫波兰和波罗的海国家决心的明显信号。”

图斯克上周五在声明中誓言将“坚决”应对空域侵犯，并强调波兰将“非常坚决地回应这种挑衅行为”。