波兰表示，在俄罗斯对乌克兰目标发动袭击期间，波兰击落了多次侵犯其领空的无人机类物体。
波兰武装部队作战指挥部周三在社交媒体平台X上表示：“由于俄罗斯联邦今天对乌克兰领土的袭击，无人机类物体前所未有地侵犯了波兰领空。”
声明指出，这一行为“对国家构成了真实威胁”，波兰军队对入侵物体使用了武器。
波兰及其盟国的雷达追踪到数十个物体，其中一些侵犯领空的无人机可能构成威胁，因此被击落。
当局命令受威胁最严重的地区——波德拉谢省、马佐夫舍省和卢布林省的居民留在家中，以配合军事行动。
声明指出，“我们强调，军事行动正在进行中，并呼吁民众留在家中。”
波兰总理唐纳德·图斯克证实，目前正在进行一项行动，军队正在对这些物体使用武器。
他表示，他与总统卡罗尔·纳夫罗茨基和国防部长弗瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡米什保持着密切联系。
图斯克还向北约秘书长马克·吕特通报了当前局势以及针对侵犯波兰领空物体所采取的措施。
科西尼亚克-卡米什表示，波兰与北约指挥部保持着持续联系。他还提到，领土防御部队已被动员起来，负责地面搜寻被击落的无人机。
机场关闭
由于安全形势，波兰还关闭了包括华沙国际机场、莫德林机场、卢布林机场和热舒夫-亚肖恩卡机场在内的主要机场。
航空通知证实，在军事行动持续期间，这些机场已被关闭。
据私人广播公司Polsat News援引当地警方的报道，一架无人机击中了波兰东部维里基的一栋住宅楼，但无人受伤。
据CNN记者凯特兰·柯林斯周二报道，美国国务卿马可·鲁比奥已获悉关于在波兰上空发现俄罗斯无人机的情况。
美国参议员迪克·德宾此前表示：“俄罗斯无人机一再侵犯北约领空，这是（总统）弗拉基米尔·普京在考验我们保卫波兰和波罗的海国家决心的明显信号。”
图斯克上周五在声明中誓言将“坚决”应对空域侵犯，并强调波兰将“非常坚决地回应这种挑衅行为”。