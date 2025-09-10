国际
5分钟阅读
巴基斯坦：穆斯林国家须团结对抗“流氓国家”以色列
巴基斯坦国防部长卡瓦贾·穆罕默德·阿西夫回顾了该国对印度取得的最新军事成果，并表示：“（阿拉伯国家）以为对以色列采取软态度就能安全，这是一个巨大的误解。”
巴基斯坦：穆斯林国家须团结对抗“流氓国家”以色列
卡塔尔首相警告称，卡塔尔保留对以色列在多哈发动的致命袭击进行报复的权利。 / Reuters
2025年9月10日

巴基斯坦国防部长批评以色列对卡塔尔的袭击，呼吁穆斯林国家利用“经济力量”对抗“流氓国家”以色列，并表示对特拉维夫的绥靖政策是错误的。

阿西夫在X平台上写道，“穆斯林国家是时候团结起来对抗以色列这个流氓国家了。他们的目标是全面对付穆斯林世界，并削弱其经济力量。认为对以色列软弱就能保全自己是愚蠢的想法。”

阿西夫还提到巴基斯坦近期对印度的成功，强调伊斯兰堡凭借坚定的政府和军队，面对一个规模是其五倍的国家时表现出色。

他说道，“巴基斯坦虽然经济脆弱，但在坚定的政府和Alhamdolillah勇敢专业的武装力量支持下，面对规模五倍的印度，并给了他们一个教训。”

他表示，“没有人会为你的安全买单。外部援助固然重要，但真正的不可战胜来自内部。”

这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的冲突后，于5月达成了由美国宣布的停火协议，结束了持续四天的互相打击。这场冲突涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和克什米尔争议地区撤离。

巴基斯坦在冲突中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战机。这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。

最初，印度否认其战机有任何损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了一些印度战机。

美国总统特朗普多次提到他在促成停火中的努力。新德里否认特朗普在停火中扮演了角色，而伊斯兰堡则将功劳归于这位美国领导人，并提名他为诺贝尔奖候选人。

推荐的

卡塔尔呼吁“整个地区采取报复行动”

此前，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫谴责以色列对多哈的空袭，警告这种挑衅可能危及地区和平与稳定。

谢里夫在X平台上发文说道，“我代表巴基斯坦人民和政府以及我个人，强烈谴责以色列军队在多哈非法且令人发指的轰炸行为，这次袭击针对的是居民区，危及无辜平民的生命。”

他说道，“以色列的这一侵略行为完全没有正当理由，是对卡塔尔主权和领土完整的公然侵犯，并构成了最危险的挑衅，可能危及地区和平与稳定。”

他还表示，巴基斯坦坚定地与卡塔尔以及巴勒斯坦人民站在一起，共同反对以色列的侵略行为。

与此同时，卡塔尔总理警告称，卡塔尔保留对以色列在多哈的致命袭击进行报复的权利，并称这是中东的“关键时刻”，需要“整个地区的回应”。

卡塔尔总理谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼周二晚在新闻发布会上表示，“卡塔尔……保留对这一公然袭击作出回应的权利”，并补充说以色列使用了卡塔尔防空雷达未能探测到的武器。

他还表示，“我们认为今天我们已经到了一个决定性的时刻。整个地区应该对这种野蛮行为作出报复。”

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us