巴基斯坦国防部长批评以色列对卡塔尔的袭击，呼吁穆斯林国家利用“经济力量”对抗“流氓国家”以色列，并表示对特拉维夫的绥靖政策是错误的。

阿西夫在X平台上写道，“穆斯林国家是时候团结起来对抗以色列这个流氓国家了。他们的目标是全面对付穆斯林世界，并削弱其经济力量。认为对以色列软弱就能保全自己是愚蠢的想法。”

阿西夫还提到巴基斯坦近期对印度的成功，强调伊斯兰堡凭借坚定的政府和军队，面对一个规模是其五倍的国家时表现出色。

他说道，“巴基斯坦虽然经济脆弱，但在坚定的政府和Alhamdolillah勇敢专业的武装力量支持下，面对规模五倍的印度，并给了他们一个教训。”

他表示，“没有人会为你的安全买单。外部援助固然重要，但真正的不可战胜来自内部。”

这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的冲突后，于5月达成了由美国宣布的停火协议，结束了持续四天的互相打击。这场冲突涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和克什米尔争议地区撤离。

巴基斯坦在冲突中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战机。这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。

最初，印度否认其战机有任何损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了一些印度战机。

美国总统特朗普多次提到他在促成停火中的努力。新德里否认特朗普在停火中扮演了角色，而伊斯兰堡则将功劳归于这位美国领导人，并提名他为诺贝尔奖候选人。