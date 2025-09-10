巴基斯坦国防部长批评以色列对卡塔尔的袭击，呼吁穆斯林国家利用“经济力量”对抗“流氓国家”以色列，并表示对特拉维夫的绥靖政策是错误的。
阿西夫在X平台上写道，“穆斯林国家是时候团结起来对抗以色列这个流氓国家了。他们的目标是全面对付穆斯林世界，并削弱其经济力量。认为对以色列软弱就能保全自己是愚蠢的想法。”
阿西夫还提到巴基斯坦近期对印度的成功，强调伊斯兰堡凭借坚定的政府和军队，面对一个规模是其五倍的国家时表现出色。
他说道，“巴基斯坦虽然经济脆弱，但在坚定的政府和Alhamdolillah勇敢专业的武装力量支持下，面对规模五倍的印度，并给了他们一个教训。”
他表示，“没有人会为你的安全买单。外部援助固然重要，但真正的不可战胜来自内部。”
这两个拥有核武器的邻国在经历了近三十年来最严重的冲突后，于5月达成了由美国宣布的停火协议，结束了持续四天的互相打击。这场冲突涉及数百架无人机、导弹和战斗机，造成至少60人死亡，数千人被迫从边境和克什米尔争议地区撤离。
巴基斯坦在冲突中击落了至少五架印度战机，包括三架“阵风”战机。这场战斗涉及约30架巴基斯坦战机和70架印度战机。
最初，印度否认其战机有任何损失，但后来其官员承认巴基斯坦击落了一些印度战机。
美国总统特朗普多次提到他在促成停火中的努力。新德里否认特朗普在停火中扮演了角色，而伊斯兰堡则将功劳归于这位美国领导人，并提名他为诺贝尔奖候选人。
卡塔尔呼吁“整个地区采取报复行动”
此前，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫谴责以色列对多哈的空袭，警告这种挑衅可能危及地区和平与稳定。
谢里夫在X平台上发文说道，“我代表巴基斯坦人民和政府以及我个人，强烈谴责以色列军队在多哈非法且令人发指的轰炸行为，这次袭击针对的是居民区，危及无辜平民的生命。”
他说道，“以色列的这一侵略行为完全没有正当理由，是对卡塔尔主权和领土完整的公然侵犯，并构成了最危险的挑衅，可能危及地区和平与稳定。”
他还表示，巴基斯坦坚定地与卡塔尔以及巴勒斯坦人民站在一起，共同反对以色列的侵略行为。
与此同时，卡塔尔总理警告称，卡塔尔保留对以色列在多哈的致命袭击进行报复的权利，并称这是中东的“关键时刻”，需要“整个地区的回应”。
卡塔尔总理谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼周二晚在新闻发布会上表示，“卡塔尔……保留对这一公然袭击作出回应的权利”，并补充说以色列使用了卡塔尔防空雷达未能探测到的武器。
他还表示，“我们认为今天我们已经到了一个决定性的时刻。整个地区应该对这种野蛮行为作出报复。”