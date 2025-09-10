欧盟委员会宣布，根据欧盟新的“欧洲安全行动计划”（SAFE），初步分配了一项价值1500亿欧元（约合1756亿美元）的国防基金，旨在加强欧盟内部的防御准备能力。

根据欧盟委员会的声明，这笔资金将分配给19个申请支持的成员国，分配依据为预分配系统。最终金额将取决于各国的国防项目和准备水平。

波兰将获得最大份额，为437亿欧元。其次是罗马尼亚（166.8亿欧元）、法国和匈牙利（各162.1亿欧元）、意大利（149亿欧元）、比利时（83.4亿欧元）、立陶宛（63.7亿欧元）、葡萄牙（58.4亿欧元）和拉脱维亚（56.8亿欧元）。

其他分配包括：保加利亚（32.6亿欧元）、爱沙尼亚（26.6亿欧元）、斯洛伐克（23.1亿欧元）、捷克共和国（20.6亿欧元）、克罗地亚（17亿欧元）、希腊塞浦路斯管理区（11.8亿欧元）、西班牙和芬兰（各10亿欧元）、希腊（7.87亿欧元）以及丹麦（4.67亿欧元）。