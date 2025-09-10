卡塔尔首相表示，以色列对多哈的血腥袭击使卡塔尔保留采取报复行动的权利，并称这是中东地区的“关键时刻”，并呼吁“整个地区作出回应”。

首相谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼周二晚间在新闻发布会上表示：“卡塔尔保留对这一公然袭击作出回应的权利，以色列使用了卡塔尔防空雷达无法探测到的武器。

他补充说：“我们认为今天已经到了一个关键时刻。整个地区应该对这种野蛮行径实施报复。”

阿勒萨尼谴责以色列的侵略行径，称其为“国家恐怖主义”。

他警告称，多哈“保留对这些卑鄙袭击进行报复的权利”，海湾国家认为这一升级已经跨越危险的界限。

阿勒萨尼提到以色列总理本雅明·内塔尼亚胡早些时候声称他将重塑该地区，并尖锐地问道：“他是否也指海湾地区？”

他说：“以色列正在破坏每一个和平的机会。”

他补充道，危机已经达到“一个关键阶段“，并强调了多哈对这一日益扩大冲突的严重性的看法。

卡塔尔的调解角色