以色列袭击多哈 卡塔尔呼吁整个地区实施报复
卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼表示，华盛顿在"卑鄙"的以色列空袭开始10分钟后才警告多哈。
2025年9月10日

卡塔尔首相表示，以色列对多哈的血腥袭击使卡塔尔保留采取报复行动的权利，并称这是中东地区的“关键时刻”，并呼吁“整个地区作出回应”。

首相谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼周二晚间在新闻发布会上表示：“卡塔尔保留对这一公然袭击作出回应的权利，以色列使用了卡塔尔防空雷达无法探测到的武器。

他补充说：“我们认为今天已经到了一个关键时刻。整个地区应该对这种野蛮行径实施报复。”

阿勒萨尼谴责以色列的侵略行径，称其为“国家恐怖主义”。

他警告称，多哈“保留对这些卑鄙袭击进行报复的权利”，海湾国家认为这一升级已经跨越危险的界限。

阿勒萨尼提到以色列总理本雅明·内塔尼亚胡早些时候声称他将重塑该地区，并尖锐地问道：“他是否也指海湾地区？”

他说：“以色列正在破坏每一个和平的机会。”

他补充道，危机已经达到“一个关键阶段“，并强调了多哈对这一日益扩大冲突的严重性的看法。

卡塔尔的调解角色

卡塔尔首相指出，美国官员在“卑鄙”袭击开始10分钟后才向卡塔尔发出警告。

阿勒萨尼说，调解努力是卡塔尔身份的一部分，任何事情都不会阻止其在这方面的作用。

就以色列在被围困的加沙进行的种族灭绝，他说：“尽管遭遇这次卑鄙的袭击，卡塔尔将继续为实现加沙和平进行调解努力。没有什么能阻止我们继续在该地区的调解工作。”

阿勒萨尼表示：“最近几天，应美方的要求进行了密集的谈判，以讨论他们提交的最新提案。尽管他们知情并通过派遣代表团到多哈持续参与，但以色列方面故意阻碍了每一项旨在为和平打开窗口的努力，”

他说：“世界还需要比这更明确的信息吗？谁在关闭和平的大门？国际社会是否还需要更多的证据？谁才是这个地区真正的恶霸？”

白宫周二早些时候表示，美国中东事务特使史蒂夫·维特科夫已被告知向卡塔尔官员通报“即将发生的”以色列袭击。

白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，美国总统唐纳德·特朗普在事件发生后分别与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行了通话。

她补充道：特朗普向卡塔尔保证，这样的袭击“不会再发生在他们的土地上”。

