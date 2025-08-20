2025年8月20日
美国总统唐纳德·特朗普称以色列总理本雅明·内塔尼亚胡为“战争英雄”，尽管这位以色列领导人因在加沙的战争罪行被国际刑事法院（ICC）通缉。
特朗普在周二接受保守派电台主持人马克·莱文采访时说道:“他是个好人。他在那儿战斗……他是个战争英雄，因为我们曾一起合作。他是个战争英雄。我想我也是吧。”
特朗普对针对内塔尼亚胡的问责努力不以为然，他表示：“他们试图把他送进监狱。”
目前尚不清楚他指的是国际刑事法院的逮捕令，还是内塔尼亚胡在以色列正在接受的腐败审判。
自2020年以来，内塔尼亚胡一直在接受审判，他是首位在任期间面临刑事诉讼的以色列领导人。
去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。
此外，以色列还因其在加沙的毁灭性战争而在国际法院面临种族灭绝指控。
占领加沙
据以色列媒体报道，国防部长卡茨和参谋长埃亚尔·扎米尔批准了占领加沙城的计划，此前安全内阁已作出决定。
以色列军队将加速召集6万名预备役人员，并将另外2万人的服役期延长40天。
据第12频道报道，卡茨和扎米尔在特拉维夫的国防部与来自南方司令部、总参谋部、军事情报部门、作战部门和以色列安全局的高级官员进行了会谈。
据悉，扎米尔概述了占领计划的阶段，包括加强以色列军队在加沙北部的部署。