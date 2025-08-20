美国总统唐纳德·特朗普称以色列总理本雅明·内塔尼亚胡为“战争英雄”，尽管这位以色列领导人因在加沙的战争罪行被国际刑事法院（ICC）通缉。

特朗普在周二接受保守派电台主持人马克·莱文采访时说道:“他是个好人。他在那儿战斗……他是个战争英雄，因为我们曾一起合作。他是个战争英雄。我想我也是吧。”

特朗普对针对内塔尼亚胡的问责努力不以为然，他表示：“他们试图把他送进监狱。”

目前尚不清楚他指的是国际刑事法院的逮捕令，还是内塔尼亚胡在以色列正在接受的腐败审判。

自2020年以来，内塔尼亚胡一直在接受审判，他是首位在任期间面临刑事诉讼的以色列领导人。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。