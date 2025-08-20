加沙战争
特朗普称内塔尼亚胡为"战争英雄"
美国总统赞扬受国际和国内起诉的以色列领导人,同时以色列军方批准占领加沙城的计划。
美国总统赞扬面临国际和国内起诉的以色列领导人，同时以色列军队批准占领加沙城的计划【资料图】 / AP
2025年8月20日

美国总统唐纳德·特朗普称以色列总理本雅明·内塔尼亚胡为“战争英雄”，尽管这位以色列领导人因在加沙的战争罪行被国际刑事法院（ICC）通缉。

特朗普在周二接受保守派电台主持人马克·莱文采访时说道:“他是个好人。他在那儿战斗……他是个战争英雄，因为我们曾一起合作。他是个战争英雄。我想我也是吧。”

特朗普对针对内塔尼亚胡的问责努力不以为然，他表示：“他们试图把他送进监狱。”

目前尚不清楚他指的是国际刑事法院的逮捕令，还是内塔尼亚胡在以色列正在接受的腐败审判。

自2020年以来，内塔尼亚胡一直在接受审判，他是首位在任期间面临刑事诉讼的以色列领导人。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令，指控他们在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列还因其在加沙的毁灭性战争而在国际法院面临种族灭绝指控。

占领加沙

据以色列媒体报道，国防部长卡茨和参谋长埃亚尔·扎米尔批准了占领加沙城的计划，此前安全内阁已作出决定。

以色列军队将加速召集6万名预备役人员，并将另外2万人的服役期延长40天。

据第12频道报道，卡茨和扎米尔在特拉维夫的国防部与来自南方司令部、总参谋部、军事情报部门、作战部门和以色列安全局的高级官员进行了会谈。

据悉，扎米尔概述了占领计划的阶段，包括加强以色列军队在加沙北部的部署。

