联合国安理会重申其对叙利亚主权、独立、统一和领土完整的“坚定承诺”，同时谴责对该国过渡进程的干涉。

“安理会……重申其对阿拉伯叙利亚共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺，并呼吁所有国家尊重这些原则，”安理会在周日的一份声明中表示。

声明谴责了“所有形式的对叙利亚政治、安全和经济过渡的负面或破坏性干涉”，并警告称此类干预会破坏稳定努力。

声明呼吁所有国家“避免采取任何可能进一步破坏该国稳定的行动或干涉”。

安理会还对7月发生在叙利亚南部苏韦达地区的事件表示“深切关注”，并“强烈”谴责该地区的暴力升级。

据总部位于伦敦的叙利亚人权网络报告，自7月19日苏韦达地区实现停火以来，该地区此前一周发生的德鲁兹群体与贝都因部落之间的武装冲突已导致426人死亡。

打击一切形式的恐怖主义

声明还强调了尊重1974年脱离接触协议的重要性，以及联合国脱离接触观察部队（UNDOF）在这一方面的作用，并强调需要遵守协议条款以减少紧张局势。