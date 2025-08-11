国际
4分钟阅读
联合国重申叙利亚的领土完整谴责外部干涉
联合国安理会呼吁所有国家避免采取任何可能破坏国家稳定的行动或干预。
联合国重申叙利亚的领土完整谴责外部干涉
安理会还表示支持实施由叙利亚领导和主导的包容性政治进程。 / AA
2025年8月11日

联合国安理会重申其对叙利亚主权、独立、统一和领土完整的“坚定承诺”，同时谴责对该国过渡进程的干涉。

“安理会……重申其对阿拉伯叙利亚共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺，并呼吁所有国家尊重这些原则，”安理会在周日的一份声明中表示。

声明谴责了“所有形式的对叙利亚政治、安全和经济过渡的负面或破坏性干涉”，并警告称此类干预会破坏稳定努力。

声明呼吁所有国家“避免采取任何可能进一步破坏该国稳定的行动或干涉”。

安理会还对7月发生在叙利亚南部苏韦达地区的事件表示“深切关注”，并“强烈”谴责该地区的暴力升级。

据总部位于伦敦的叙利亚人权网络报告，自7月19日苏韦达地区实现停火以来，该地区此前一周发生的德鲁兹群体与贝都因部落之间的武装冲突已导致426人死亡。

打击一切形式的恐怖主义

声明还强调了尊重1974年脱离接触协议的重要性，以及联合国脱离接触观察部队（UNDOF）在这一方面的作用，并强调需要遵守协议条款以减少紧张局势。

推荐的

关于活跃在叙利亚境内的恐怖组织，声明强调了打击该国一切形式恐怖主义的重要性，并对这些恐怖分子对国家构成的威胁表示担忧。

安理会还表示支持实施由叙利亚主导和叙利亚所有的包容性政治进程。

声明强调需要保护该国所有民族和宗教群体，指出如果没有这一点，叙利亚就无法实现“有意义的复苏”。

“安理会欢迎叙利亚临时当局发表声明，谴责暴力并采取行动调查和追究相关责任人，”声明中写道。

这一声明发布之际，叙利亚政府正在努力恢复稳定，此前巴沙尔·阿萨德于2024年底被推翻，结束了近25年的专制统治。

阿萨德下台后，以色列扩大了对叙利亚戈兰高地的占领，夺取了非军事缓冲区，违反了1974年脱离接触协议。

以色列还发动了数百次空袭，目标包括叙利亚军事设施、战斗机、导弹系统和防空装置。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us