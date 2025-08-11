在联合国安理会紧急会议上，五个常任理事国中的四个谴责了以色列占领加沙的计划，只有美国支持以色列的行动。
俄罗斯、中国、英国和法国在周日强烈反对以色列战争内阁批准的总理本雅明·内塔尼亚胡全面占领加沙并将巴勒斯坦人从北部迁往南部的计划。
俄罗斯副常驻代表德米特里·波利扬斯基称这一决定是“对国际法的严重违反”，并表示这是“公然无视国际社会呼吁的行为”。
俄罗斯指责以色列外交部长吉迪恩·萨尔虚伪，称他在上周二的安理会会议上明知内阁的决定，却仍然表达对人质的关切。
tt敦促以色列“立即停止这一危险举动”，并表示：“加沙属于巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。”
他强调，“任何试图改变其人口和领土结构的行为都必须受到最强烈的反对和抵制。”
中国警告不要抱有“军事优势的幻想”，并要求以色列履行国际人道法义务，开放边境通道并解除对援助的限制。
‘以色列的计划不是解决危机的办法’
英国副常驻代表詹姆斯·卡里克表示，这一决定是“错误的”，并警告称：“扩大军事行动无助于结束这一冲突，也无法确保人质的释放。”
卡里克表示，以色列的计划不是解决危机的办法，只会加深巴勒斯坦人的痛苦并增加流血事件。他敦促以色列解除对加沙援助的封锁。
法国副常驻代表杰伊·达玛达希卡里呼吁以色列撤销这一决定，并表示法国“坚决反对任何占领、吞并和定居加沙地带的计划。”
他说道，“以色列政府的这一决定的实施绝不会有助于以色列及其国民的安全。”
美国继续支持
与此形成对比的是，美国代理副代表多萝西·谢伊为以色列“自卫的权利”辩护。
她将该地区的问题归咎于哈马斯的“顽固”，声称该组织“拒绝接受停火”，尽管有文件显示内塔尼亚胡阻碍了停火协议的达成。
上周五，以色列战争内阁批准了内塔尼亚胡的“渐进计划”，全面占领加沙并将巴勒斯坦人从北部迁往南部。
以色列在被围困的加沙造成了超过61400名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。
根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，大约有11000名巴勒斯坦人被埋在被摧毁的房屋废墟下。
然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到约20万人。
在这场种族灭绝中，以色列几乎将这个被封锁的飞地夷为平地，并几乎迫使其所有居民流离失所。
去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特因在加沙的战争罪和反人类罪发出了逮捕令。
以色列还因其对加沙的战争在国际法院面临种族灭绝案件。