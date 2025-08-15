2025年8月15日
TRT独家航拍画面揭示了2023年10月以来以色列军事袭击下加沙地区的严重破坏规模。
记者穆贾希特·艾德米尔和摄像师奥斯曼·埃肯在约旦援助空投期间记录了现场画面，显示加沙已被夷为平地，几乎无法辨认。在以色列从空中、陆地和海上发动的袭击中，数以万计的人丧生，整个社区被摧毁成废墟。
根据当地卫生部门的统计，自2023年10月7日以来，至少61776名巴勒斯坦人在以色列的袭击中丧生，另有154906人受伤。据估计，还有数千人被埋在倒塌的建筑物下。
持续数月的封锁进一步加剧了人道主义危机，严重限制了食品、水、药品和其他必需品的进入。援助机构警告称，加沙正面临类似饥荒的状况，目前已报告至少239人因饥饿死亡，其中包括至少106名儿童。仅在过去24小时内，又有5人因饥饿死亡，其中4人为儿童。
联合国和人道主义组织表示，加沙88%的基础设施已被摧毁。
在加沙地区的230万居民中，大约200万人被迫流离失所，其中许多人多次迁徙。流离失所的家庭被迫栖身于过度拥挤的学校或临时帐篷中，卫生条件恶劣，清洁水源稀缺，疾病迅速传播。
以色列军队还被指控针对援助分发点和临时避难所发动袭击。根据巴勒斯坦官员的统计，自5月底以来，此类袭击已导致至少1881人死亡，近13900人受伤。
人权组织和联合国机构多次声明，使用饥饿和剥夺作为战争武器违反国际法。他们警告称，加沙的局势已演变为全面的人道主义灾难。