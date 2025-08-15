TRT独家航拍画面揭示了2023年10月以来以色列军事袭击下加沙地区的严重破坏规模。

记者穆贾希特·艾德米尔和摄像师奥斯曼·埃肯在约旦援助空投期间记录了现场画面，显示加沙已被夷为平地，几乎无法辨认。在以色列从空中、陆地和海上发动的袭击中，数以万计的人丧生，整个社区被摧毁成废墟。

根据当地卫生部门的统计，自2023年10月7日以来，至少61776名巴勒斯坦人在以色列的袭击中丧生，另有154906人受伤。据估计，还有数千人被埋在倒塌的建筑物下。

持续数月的封锁进一步加剧了人道主义危机，严重限制了食品、水、药品和其他必需品的进入。援助机构警告称，加沙正面临类似饥荒的状况，目前已报告至少239人因饥饿死亡，其中包括至少106名儿童。仅在过去24小时内，又有5人因饥饿死亡，其中4人为儿童。