特朗普在对利雅得进行国事访问期间，成为25年来首位会见叙利亚领导人的美国总统。这位叙利亚领导人是艾哈迈德·沙拉，他于去年12月推翻了巴沙尔·阿萨德的政权。

叙利亚过渡政府总统沙拉与特朗普身穿相似的西装，在与沙特阿拉伯领导人、王储穆罕默德·本·萨勒曼的会面中握手。此外，他们还通过线上方式与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安进行了会谈。埃尔多安是大马士革新政府的重要支持者。

土耳其和沙特阿拉伯一直提倡与叙利亚和解，但这一举动使特朗普与以色列的立场产生分歧。尽管以色列对叙利亚持悲观态度，但它还是加大了袭击力度，以削弱长期以来被以色列视为敌人的叙利亚的军事能力。

白宫表示，特朗普要求叙利亚领导人通过加入一些海湾阿拉伯国家签署的所谓《亚伯拉罕协议》来实现与以色列的关系正常化。此外，特朗普还要求沙拉驱逐巴勒斯坦武装分子，并让叙利亚新当局接管被俘“达伊沙”恐怖分子的营地。

在比预期更长的半小时会谈后，特朗普表示，阿萨德时期的制裁对叙利亚造成了“极大的打击”。

特朗普在海湾阿拉伯国家领导人峰会上说道，“无论如何，这都不会容易，但这给了他们一个很好的、强有力的机会，我很荣幸能这样做”。

美国在叙利亚内战期间对金融交易实施了全面限制，并明确表示，只要阿萨德继续掌权且未对暴行负责，美国将通过制裁惩罚任何参与叙利亚重建的人。

特朗普没有暗示美国会将叙利亚从自1979年以来因支持巴勒斯坦武装分子而被列入的“支持恐怖主义国家”黑名单中移除。

卡塔尔与埃及和美国共同促成了以色列与加沙地带哈马斯之间的停火协议，该协议于特朗普就职前一天的1月19日生效。

然而，以色列已结束停火，并誓言发起新的攻势以“彻底消灭哈马斯”。以色列已阻止任何援助进入加沙超过两个月，这引发了对即将发生饥荒的警告。