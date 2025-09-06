美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令，将国防部更名为战争部，恢复该机构在二战后的名称，这一更名旨在强调五角大楼在预防冲突方面的作用。

特朗普于周五在白宫椭圆形办公室的仪式上签署了这项行政命令。

朗普对记者说道，“我们赢得了第一次世界大战，我们赢得了第二次世界大战。我们赢得了之前和中间的一切，然后我们决定变得‘觉醒’，将名称改为‘国防部’。所以，我们要改回‘战争部’。”

这是美国军队最新的一次品牌重塑行动，其中包括他决定在华盛顿特区市中心主持一场盛大的军事阅兵式，以及恢复在2020年种族正义抗议后被更改的军事基地原名。

此外，他还挑战了传统的国内军事部署规范，在美国与墨西哥南部边境设立军事区以协助打击非法移民，并在洛杉矶和华盛顿等城市部署军队。

根据白宫发布的资料，这项命令授权国防部长皮特·赫格塞斯及其下属官员在官方通信和公共交流中使用“战争部长”和“副战争部长”等次要头衔。