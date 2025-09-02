2025年9月2日
世界领先的种族灭绝学者协会通过了一项决议，该协会主席在周一表示，根据法律标准，可以认定以色列在加沙实施了种族灭绝。
在拥有500名成员的国际种族灭绝学者协会中，86%的投票者支持这项决议。决议声明：“以色列在加沙的政策和行动符合《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》（1948年）第二条中对种族灭绝的法律定义。”
自1994年成立以来，该学者协会已通过九项决议，承认历史上或正在进行的事件为种族灭绝。
以色列外交部尚未对此作出立即回应。
2023年10月，在巴勒斯坦抵抗组织哈马斯对以色列领土发动袭击后，以色列对加沙展开了军事行动。以色列当局表示，这次袭击造成至少1200人死亡，约250人被俘。
自那以来，以色列的军事行动已导致超过63,000名巴勒斯坦人死亡，加沙的大部分建筑被损毁或严重受损，几乎所有居民至少被迫一次逃离家园。
此外，由联合国支持的全球饥饿监测机构在上周五确定，加沙市及其周边地区正式陷入饥荒，并可能进一步蔓延。
综合粮食安全阶段分类（IPC）系统表示，加沙约有514000人——接近四分之一的巴勒斯坦人口——正经历饥荒，这一数字预计将在9月底前上升至641000人。