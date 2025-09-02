世界领先的种族灭绝学者协会通过了一项决议，该协会主席在周一表示，根据法律标准，可以认定以色列在加沙实施了种族灭绝。

在拥有500名成员的国际种族灭绝学者协会中，86%的投票者支持这项决议。决议声明：“以色列在加沙的政策和行动符合《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》（1948年）第二条中对种族灭绝的法律定义。”

自1994年成立以来，该学者协会已通过九项决议，承认历史上或正在进行的事件为种族灭绝。

以色列外交部尚未对此作出立即回应。