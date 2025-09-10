周三，北约发言人表示，北约防空系统协助拦截了夜间进入波兰领空的无人机，北约秘书长马克·吕特已与华沙方面取得联系。

发言人艾莉森·哈特在社交媒体平台X上写道，“多架无人机在夜间进入波兰领空，遭到波兰和北约防空系统的拦截。北约秘书长正与波兰领导层保持联系，北约也在与波兰密切协商。”

哈特表示，北约大使们周三上午举行了例行会议，并“将讨论北约如何应对夜间进入波兰的无人机事件”。

乌克兰空军表示，在波兰宣布启动防空系统拦截“敌对目标”后，俄罗斯军队夜间向乌克兰发射了超过400架无人机和导弹。

乌克兰空军称，莫斯科在袭击中发射了415架无人机和43枚导弹，乌克兰官员表示，这次袭击至少造成一人死亡。

空军补充道，防空部队击落了386架无人机和27枚导弹。