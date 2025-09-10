国际
北约发言人：北约防御系统拦截进入波兰领空的俄无人机
乌克兰称，波兰启动防空系统拦截敌机之际，俄罗斯夜间发射了 400 多架无人机和导弹。
波兰军方首长维斯瓦夫·库库拉将军和警察局长马雷克·博龙出席了俄军侵犯领空后的紧急政府会议 / Reuters
2025年9月10日

周三，北约发言人表示，北约防空系统协助拦截了夜间进入波兰领空的无人机，北约秘书长马克·吕特已与华沙方面取得联系。

发言人艾莉森·哈特在社交媒体平台X上写道，“多架无人机在夜间进入波兰领空，遭到波兰和北约防空系统的拦截。北约秘书长正与波兰领导层保持联系，北约也在与波兰密切协商。”

哈特表示，北约大使们周三上午举行了例行会议，并“将讨论北约如何应对夜间进入波兰的无人机事件”。

乌克兰空军表示，在波兰宣布启动防空系统拦截“敌对目标”后，俄罗斯军队夜间向乌克兰发射了超过400架无人机和导弹。

乌克兰空军称，莫斯科在袭击中发射了415架无人机和43枚导弹，乌克兰官员表示，这次袭击至少造成一人死亡。

空军补充道，防空部队击落了386架无人机和27枚导弹。

危险的先例’

乌克兰总统泽连斯基周三表示，俄罗斯在夜间发动的袭击中，有八架无人机“瞄准”了波兰，这迫使华沙启动防空系统。

泽连斯基提到莫斯科部署的伊朗设计无人机时说道，“这不仅仅是一架可以被称为意外的Shahed无人机，而是至少八架攻击无人机瞄准波兰”，并补充称，这一事件代表了“对欧洲来说极其危险的先例”。

‘无人机防护墙’

在俄罗斯无人机被击落于波兰后，欧盟防务专员安德里乌斯·库比柳斯表示，欧盟必须在其东部边界建立一堵“无人机防护墙”。

库比柳斯在社交媒体平台X上写道，“俄罗斯再次测试了边境国家、欧盟和北约的反应。我们必须与成员国、边境国家和乌克兰共同努力。俄罗斯的行动必将被阻止。”

