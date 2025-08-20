据当地媒体周三报道，以色列国防部长以色列·卡茨已批准一项占领加沙市的计划。

据公共广播机构KAN报道，卡茨将该计划命名为“基甸战车B”，以纪念今年5月发起的“基甸战车行动”。该行动是一场地面攻势，旨在扩大对加沙地带的占领，并完全驱逐北加沙的巴勒斯坦人。

“根据该计划，将发布必要的预备役征召令以实施攻击，”KAN报道，但未具体说明所需部队的数量。

该计划稍后将提交安全内阁批准。

据第12频道报道，以色列军方已发布紧急征召令（即“第8号命令”），预计未来几天将召集数万名预备役士兵。

一位不愿透露姓名的官员表示，下个月将召集5万名预备役士兵，使现役预备役总人数几乎翻倍至12万人。

周二，以色列参谋长埃亚尔·扎米尔概述了占领计划的阶段，包括加强以色列在北加沙的军事力量。

加沙占领