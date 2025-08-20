加沙战争
以色列国防部长批准加沙城占领策略
据报道，以色列预备役部队已接到紧急动员令，参加永久占领加沙的军事行动，该行动被称为“基甸的战车 B”。
以色列参谋长艾亚尔·扎米尔概述了占领阶段。 / AP
2025年8月20日

据当地媒体周三报道，以色列国防部长以色列·卡茨已批准一项占领加沙市的计划。

据公共广播机构KAN报道，卡茨将该计划命名为“基甸战车B”，以纪念今年5月发起的“基甸战车行动”。该行动是一场地面攻势，旨在扩大对加沙地带的占领，并完全驱逐北加沙的巴勒斯坦人。

“根据该计划，将发布必要的预备役征召令以实施攻击，”KAN报道，但未具体说明所需部队的数量。

该计划稍后将提交安全内阁批准。

据第12频道报道，以色列军方已发布紧急征召令（即“第8号命令”），预计未来几天将召集数万名预备役士兵。

一位不愿透露姓名的官员表示，下个月将召集5万名预备役士兵，使现役预备役总人数几乎翻倍至12万人。

周二，以色列参谋长埃亚尔·扎米尔概述了占领计划的阶段，包括加强以色列在北加沙的军事力量。

加沙占领

推荐的

8月8日，以色列内阁批准了内塔尼亚胡逐步重新占领加沙的计划。

该计划设想将约100万加沙市的巴勒斯坦人驱逐至南部，然后包围该市并进入居民区。

作为计划的一部分，军队于8月11日在加沙市的哉图恩区发动了大规模袭击。

目击者告诉阿纳多卢通讯社，袭击包括使用陷阱机器人摧毁房屋、炮火攻击、随机枪击以及强制驱逐。

尽管与巴勒斯坦组织哈马斯间接进行停火谈判，以色列仍在继续为占领做准备。根据埃及和卡塔尔提出的提案，哈马斯已同意暂停军事行动60天。

自2023年10月以来，以色列已在加沙杀害了近62,100名巴勒斯坦人。军事攻势使该地带遭受严重破坏，目前正面临饥荒。

去年11月，国际刑事法院对内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特发出逮捕令，指控其在加沙犯下战争罪和反人类罪。

此外，以色列因其对加沙地带的战争，还在国际法院面临种族灭绝指控。

