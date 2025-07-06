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泽连斯基宣布与美国和丹麦达成新的国际军备交易
根据乌克兰总统的说法,与丹麦以及一家美国私营公司的新国际协议将推动无人机和远程武器的联合生产。
泽连斯基宣布与美国和丹麦达成新的国际军备交易
Denmark's King Frederik receives Zelenskyy as he arrives at Marselisborg Castle as Denmark takes over the EU presidency on July 3, 2025. / Reuters
2025年7月6日

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于7月5日宣布，他已与国际合作伙伴签署了新的协议，以扩大联合武器生产，包括远程导弹和拦截无人机的生产，以应对持续的俄罗斯袭击。

“我们正在与合作伙伴扩大联合武器生产：远程武器以减少俄罗斯的杀戮欲望，拦截无人机以保护我们的人民，”泽连斯基在一段视频讲话中表示。

他提到，本周与一家名为Swift Beat LLC的美国私人公司达成了一项新协议，用于制造无人机。该公司独立于美国政府运作，并得到了前谷歌首席执行官埃里克·施密特的支持。

根据泽连斯基办公室的消息，Swift Beat在乌克兰已有稳定的业务存在。该公司专注于自主、人工智能驱动的无人机，并与乌克兰工程师和军方密切合作，在乌克兰本土直接进行无人机测试。

泽连斯基此前表示，这一新合作关系将显著扩大各种类型无人机和导弹的生产，包括用于侦察和火力调整的四旋翼无人机以及远程打击无人机。

此外，乌克兰还与丹麦签署了一项协议，这是乌克兰首次与外国合作生产武器。

“我们感谢所有支持我们国家和人民的人，支持乌克兰的军工综合体，并增强他们自身的防御能力，”乌克兰总统表示。

关键武器供应

这一声明发布之际，乌克兰正努力在俄罗斯战争进入第四年之际争取更多武器并扩大国内生产能力。

7月1日，美国作为自2022年俄罗斯全面战争以来乌克兰最大的军事支持者，宣布暂停部分关键武器的供应，这促使欧洲盟友加紧努力填补这一空缺。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相基尔·斯塔默将于下周共同主持与其他欧洲领导人的会议，以加强乌克兰的防御能力。这是爱丽舍宫于7月4日宣布的。

会议定于7月10日通过视频连线举行，重点讨论在俄罗斯持续侵略的情况下如何维持乌克兰的作战能力。

“会议上肯定会讨论如何切实维持乌克兰的作战能力，”爱丽舍宫这样表示。

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