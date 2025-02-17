加沙战争
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全球超过1000名科学家签署公开信，呼吁在加沙实现停火
签署者中包括诺贝尔奖得主神经科学家，他们谴责中东地区的“仇恨、死亡和破坏”。
全球超过1000名科学家签署公开信，呼吁在加沙实现停火
科学家表示,该地区陷入了暴力和报复的破坏性循环,这破坏了和平共处的可能性。 / Reuters
2025年2月17日

据西班牙通讯社EFE报道，全球超过1000名科学家（其中大多数是心理学家和神经科学家）签署了一封公开信，呼吁在巴勒斯坦加沙实现停火，并敦促国际社会向以色列施压，要求以色列遵守国际人道法。

签署者包括来自挪威的诺贝尔奖得主梅-布里特·莫泽（May-Britt Moser）和爱德华·莫泽（Edvard Moser），以及来自日本的诺贝尔奖得主利根川进（Susumu Tonegawa）。

此外，包括西班牙卡哈尔研究所（Cajal Institute）神经人工智能与机器人研究组成员巴勃罗·拉尼洛斯（Pablo Lanillos）在内的几位西班牙研究人员也签署了上述公开信。

拉尼洛斯向 EFE通讯社说：“这一呼吁很有力，因为这来自研究大脑如何感知和处理这类冲突的神经科学家。”信中谴责各方犯下的罪行，包括哈马斯2023年10月7日的袭击、劫持人质以及以色列一年多前在加沙开启且造成4.8万多人死亡所犯下的“无数战争罪行”。

“支持所有人民”

科学家们表示，该地区陷入了毁灭性的暴力和复仇循环，破坏了和平共处的可能性，而“仇恨、死亡和破坏”已蔓延到每个角落。

据西班牙通讯社EFE报道，公开信指出，人类心理往往会夸大冲突群体之间的差异，但同时也展现出普遍的同理心和合作能力。

科学家们呼吁国际社会向以色列施压，要求以色列结束战争，包括停止武器销售或重新评估合作协议。

信中强调：“我们不是反对以色列人民，我们支持所有人民——以色列人、巴勒斯坦人和黎巴嫩人。”

签署者认为，以色列当前的政策对巴勒斯坦人造成了不可挽回的伤害，同时也危及以色列本国民众的安全。

这封公开信由法国索邦大学（Sorbonne University）和美国普林斯顿大学（Princeton University）的研究人员发起。

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