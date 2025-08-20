2025年8月20日
澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯被以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称为“背叛以色列的软弱政客”，对此澳大利亚进行了强烈回击。这一言论标志着两国之间紧张关系的进一步升级。
澳大利亚内政部长托尼·伯克表示，内塔尼亚胡的言论表明他是“一位因挫败而发泄情绪的领导人”。
伯克在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说道：“力量并不在于你能炸毁多少人，或者让多少孩子挨饿。”
“我们看到他们采取的一些行动正在使以色列继续被世界孤立，而这对他们自身也没有好处。”
此番言论发生在堪培拉上周宣布承认巴勒斯坦国地位之后，澳大利亚由此加入了法国、加拿大和英国的行列。
内塔尼亚胡对此反应激烈，指责阿尔巴尼斯“抛弃了澳大利亚的犹太人”。
最近几天，两国关系急剧恶化。
签证取消
周一，澳大利亚取消了极右翼以色列政客辛哈·罗特曼的签证，称其计划中的巡回演讲将“制造分裂”。
作为回应，以色列周二撤销了澳大利亚驻巴勒斯坦权力机构外交官的签证。
内塔尼亚胡在社交媒体平台X上的深夜发文进一步加剧了争端：“历史将记住阿尔巴尼斯是什么样的人：一个背叛以色列并抛弃澳大利亚犹太人的软弱政客。”
长期以来，澳大利亚一直被视为以色列的亲密盟友，墨尔本曾是除以色列外人均最多的犹太人大屠杀幸存者聚居地。
然而，加沙的种族灭绝事件正在重塑两国关系。
新西兰总理克里斯托弗·卢克森上周表示，内塔尼亚胡已经“失去了理智”，因为以色列正日益在国际上被孤立。
新西兰也表示正在考虑承认巴勒斯坦。
去年年底，悉尼和墨尔本发生了一系列反犹太主义袭击事件，这也使澳以关系进一步紧张。