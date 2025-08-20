加沙战争
4分钟阅读
澳大利亚对内塔尼亚胡关于"软弱"领导人的言论进行猛烈抨击
在以色列总理指责阿尔巴尼斯叛国后，堪培拉为承认巴勒斯坦的决定辩护。
澳大利亚对内塔尼亚胡关于"软弱"领导人的言论进行猛烈抨击
澳大利亚堪培拉回应以色列总理“背叛”指控，捍卫承认巴勒斯坦的立场 / Reuters
2025年8月20日

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯被以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称为“背叛以色列的软弱政客”，对此澳大利亚进行了强烈回击。这一言论标志着两国之间紧张关系的进一步升级。

澳大利亚内政部长托尼·伯克表示，内塔尼亚胡的言论表明他是“一位因挫败而发泄情绪的领导人”。

伯克在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说道：“力量并不在于你能炸毁多少人，或者让多少孩子挨饿。”

“我们看到他们采取的一些行动正在使以色列继续被世界孤立，而这对他们自身也没有好处。”

此番言论发生在堪培拉上周宣布承认巴勒斯坦国地位之后，澳大利亚由此加入了法国、加拿大和英国的行列。

内塔尼亚胡对此反应激烈，指责阿尔巴尼斯“抛弃了澳大利亚的犹太人”。

最近几天，两国关系急剧恶化。

签证取消

推荐的

周一，澳大利亚取消了极右翼以色列政客辛哈·罗特曼的签证，称其计划中的巡回演讲将“制造分裂”。

作为回应，以色列周二撤销了澳大利亚驻巴勒斯坦权力机构外交官的签证。

内塔尼亚胡在社交媒体平台X上的深夜发文进一步加剧了争端：“历史将记住阿尔巴尼斯是什么样的人：一个背叛以色列并抛弃澳大利亚犹太人的软弱政客。”

长期以来，澳大利亚一直被视为以色列的亲密盟友，墨尔本曾是除以色列外人均最多的犹太人大屠杀幸存者聚居地。

然而，加沙的种族灭绝事件正在重塑两国关系。

新西兰总理克里斯托弗·卢克森上周表示，内塔尼亚胡已经“失去了理智”，因为以色列正日益在国际上被孤立。

新西兰也表示正在考虑承认巴勒斯坦。

去年年底，悉尼和墨尔本发生了一系列反犹太主义袭击事件，这也使澳以关系进一步紧张。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us