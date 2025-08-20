澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯被以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称为“背叛以色列的软弱政客”，对此澳大利亚进行了强烈回击。这一言论标志着两国之间紧张关系的进一步升级。

澳大利亚内政部长托尼·伯克表示，内塔尼亚胡的言论表明他是“一位因挫败而发泄情绪的领导人”。

伯克在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时说道：“力量并不在于你能炸毁多少人，或者让多少孩子挨饿。”

“我们看到他们采取的一些行动正在使以色列继续被世界孤立，而这对他们自身也没有好处。”

此番言论发生在堪培拉上周宣布承认巴勒斯坦国地位之后，澳大利亚由此加入了法国、加拿大和英国的行列。

内塔尼亚胡对此反应激烈，指责阿尔巴尼斯“抛弃了澳大利亚的犹太人”。

最近几天，两国关系急剧恶化。

签证取消