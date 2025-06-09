土耳其外交部谴责以色列拒绝允许驶往加沙的援助船“玛德琳（Madleen）”靠岸，称这是对国际法的公然违反。

外交部表示，此次干预发生在国际水域，涉及一艘载有人道主义援助的民用船只，其中包括土耳其公民。

土耳其外交部在周一发表的一份声明中表示：“内塔尼亚胡政府的这一恶劣行为威胁了航行自由和海上安全，再次表明以色列正在充当恐怖国家”。

声明还补充道，以色列在加沙使用饥饿作为武器，阻止人道主义援助的运送，其种族灭绝政策引发了国际社会的正当反应，这种反应将继续下去。

声明将以色列的行为描述为“侵略性和非法的”，特别是针对那些捍卫人类尊严和普世原则的人。

法赫雷丁·阿尔通表示谴责

土耳其通讯署署长法赫雷丁·阿尔通在社交媒体平台X上发表声明，呼应了这一谴责，称以色列政府“再次表明其无法容忍基本的人道主义援助抵达加沙”。

他表示：“我们强烈谴责以色列对民用船只‘玛德琳（Madleen）’的卑劣袭击。犹太复国主义的以色列政府再次表现出其对基本人道主义援助抵达加沙的零容忍态度。加沙的系统性破坏和屠杀是一个无视道德和法律界限的恐怖国家的产物”。

他补充道：“这威胁到地区和平与全球安全。我们呼吁国际社会采取具体措施，制止以色列的暴行并在该地区建立和平”，并警告说沉默等同于共谋。

阿尔通指出，以色列政府对加沙的持续袭击，包括针对平民、妇女和儿童的行为，使其成为“威胁地区和平并危及全球安全的搅局者”。

“任何忽视这一现实、保持沉默或无动于衷的态度都意味着共谋犯罪，”他重申了土耳其对结束暴行、确保人道主义援助畅通无阻以及在该地区建立公正和平的呼吁。

“我们呼吁国际社会和全人类倾听这一呼声并采取具体行动，”阿尔通补充道。

首席顾问克勒奇：拦截“不可接受”

土耳其总统外交政策与安全事务顾问阿基夫·卡加泰·克勒奇将此次突袭描述为“不可接受”，并直接违反国际法，他补充说“以色列政府再次暴露了其支持恐怖主义的立场”。

“以色列军队拦截载有我们公民的援助船‘玛德琳’是不可接受的。这一行为是对国际法的公然违反，暴露了以色列政府的支持恐怖主义立场，”他说。

“内塔尼亚胡政府永远无法压制有良知的国际社会的反应，”他补充道。

切利克：将援助武器化

土耳其执政党正义与发展党（AK党）发言人奥梅尔·切利克也谴责了这一事件，称这是以色列将人道主义援助武器化的又一例证。

“我们强烈谴责以色列拦截‘玛德琳’号。这艘试图向被围困的加沙运送援助的船只在国际水域遭遇以色列的侵略。这再次凸显了以色列如何将阻碍人道主义援助作为武器。世界必须谴责并采取具体措施应对以色列的行为，”他说。

自由船队联盟

组织此次援助活动的国际非政府组织自由船队联盟表示，以色列士兵绑架了“玛德琳”号上的12人，包括11名活动人士和1名记者。

被绑架者包括瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里；法籍巴勒斯坦裔欧洲议会议员里玛·哈桑；来自德国的亚斯敏·阿贾尔；以及来自法国的巴蒂斯特·安德烈、帕斯卡尔·莫里埃拉斯、亚尼斯·穆哈姆迪和雷瓦·维亚尔；来自巴西的蒂亚戈·阿维拉；来自土耳其的苏阿伊布·奥尔杜；来自西班牙的塞尔吉奥·托里比奥；来自荷兰的马尔科·范·雷恩斯；以及来自法国、效力于半岛电视台的记者奥马尔·法亚德。

该联盟谴责此次行动为海盗行为，并指出这艘船是无武装的，仅携带了为加沙被围困居民提供的基本援助。

土耳其重申其要求立即停止以色列的侵略行为，确保人道主义援助安全且不受阻碍地送达加沙，并在该地区建立公平且持久的和平。