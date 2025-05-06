俄罗斯官员周二表示，在乌克兰一夜之间动用超过100架无人机袭击俄罗斯后，包括莫斯科在内的多个机场限制了航班流量。这一事件发生在俄罗斯即将举行二战胜利日阅兵的前几天。

据俄罗斯国防部称，共有105架无人机在夜间袭击了俄罗斯。这次袭击发生在5月9日莫斯科阅兵之前，阅兵式由总统普京主持，并有多国领导人出席，以纪念二战结束80周年。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁在Telegram上写道，防空系统在莫斯科周边击落了19架无人机，部分残骸落在城市南部的一条主要大道上，但未造成人员伤亡。

据俄罗斯新闻机构援引联邦航空运输局的消息报道，包括莫斯科的四个机场在内的十多个机场实施了飞行限制。然而，莫斯科主要的谢列梅捷沃机场的航班流量基本未受影响。

俄罗斯媒体播出了莫斯科一处超市窗户破裂和一栋住宅楼外墙被熏黑的画面。

其他城市的机场也受到影响，包括伏尔加格勒和下诺夫哥罗德。

沃罗涅日州和奔萨州的州长分别报告称，他们的地区拦截了18架和10架乌克兰无人机，未造成人员伤亡。

在库尔斯克地区，代理州长亚历山大·欣施泰因表示，周一晚间，乌克兰对雷尔斯克市的一座电力变电站发动了袭击，导致两名青少年受伤。

他在Telegram上写道，“由于对该市的袭击，两台变压器受损，电力完全中断”。

乌克兰敖德萨州州长奥列格·基佩尔周一晚间表示，俄罗斯的一次无人机袭击造成一人死亡。