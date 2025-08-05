国际
5分钟阅读
德极右翼议员前助理因涉华间谍案受审
中国称这些间谍指控是出于政治动机的宣传，目的是抹黑中国并破坏合作。
Far-right German MEP Maximilian Krah and ex‑aide Jian G. are accused of spying for China, passing EU data and German arms industry intel. / Reuters
2025年8月5日

德国一家法院将于周二开庭审理两名涉嫌为中国从事间谍活动的被告，其中一人曾担任极右翼议员马克西米利安·克拉赫（Maximilian Krah）的助理。

据悉，这名德国公民部分身份信息为Jian G.，他被指控自2002年起为中国情报机构工作，包括在2019年至2024年期间担任德国另类选择党（AfD）欧洲议会议员克拉赫的助理时。

德累斯顿的检察官指控郭建利用其职位向中国情报机构提供有关欧洲议会辩论和决策的信息，以及一些被认为高度敏感的文件。

此外，他还被怀疑是另一名涉嫌间谍活动的中国女子Yaqi X的联络人。Yaqi X被指控对德国军工行业的部分领域进行间谍活动。

Jian G还涉嫌收集有关AfD主要政治人物的情报，并监视在德国的中国异议人士。他甚至在社交媒体上伪装成中国政府的反对者，以接触反对派人士。

第二名被告Yaqi X曾在一家为莱比锡机场提供物流服务的公司工作，她被指控协助Jian G获取有关航班和乘客的信息。

她传递的信息主要集中在运输国防设备的航班以及与德国军工企业相关人员的航班上。据德国媒体报道，Yaqi X. 据称针对的是莱茵金属等大型军火公司，该公司使用莱比锡机场进行货运飞行，并参与豹式坦克的生产。

两名被告自去年被捕以来一直被拘留。

如果审判过程中Jian G收集的有关AfD的信息被公开，这可能会让该党感到特别尴尬。

针对中国的“炒作”

去年德国当局逮捕一名极右翼欧洲议会议员的助理时，北京方面表示，德国和英国对涉嫌为中国从事间谍活动的人员的逮捕和指控是为了“抹黑和打压”中国。

中国外交部发言人汪文斌当时对记者表示，“关于中国所谓间谍活动的报道完全是炒作，目的是抹黑和打压中国”。

“我们坚决反对这种炒作，并敦促有关方面停止散布关于所谓中国间谍威胁的虚假信息，停止对中国的政治操弄和恶意诽谤。”

AfD内部“权力斗争”

据《明镜周刊》报道，调查人员查获了Jian G记录的与克拉赫及其他AfD政治人物的对话记录，其中涉及讨论该党联合领导人艾丽丝·魏德尔（Alice Weidel）的私人生活以及她与同事蒂诺·楚鲁帕拉（Tino Chrupalla）之间的权力斗争。

克拉赫否认曾与Jian G讨论过此类话题。

克拉赫是去年欧洲议会选举中AfD的首席候选人，但因发表淡化纳粹党卫军罪行的言论而被排除在该党代表团之外。然而，他在今年的德国大选中重新被AfD接纳，并现任该党在联邦议院的议员。

预计审判将持续到9月底，克拉赫本人也被传唤出庭作证。

克拉赫还因在担任欧洲议会议员期间涉嫌洗钱和腐败而受到德累斯顿检察官的调查。

据《明镜周刊》报道，在2019年至2023年期间，他从与Jian G有关的公司收取了超过5万欧元（约合5.79万美元）的款项。

克拉赫否认所有不当行为，并表示对他的指控是“出于政治动机”。

