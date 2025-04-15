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特朗普特使： 普京对与乌克兰达成 “持久和平 ”协议持开放态度
唐纳德-特朗普的特使周五在圣彼得堡会见了弗拉基米尔-普京，这是特朗普就任总统以来的第三次会晤。尽管进行了多次谈判,但特朗普仍未能在停火问题上获得克里姆林宫的让步。
特朗普特使： 普京对与乌克兰达成 “持久和平 ”协议持开放态度
Witkoff said during a Fox News interview televised on Monday that he sees a peace deal "emerging". / AP
2025年4月15日

美国总统唐纳德·特朗普的特别特使表示，在寻求结束持续三年多的战争的谈判后，俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京对与乌克兰达成“永久和平”协议持开放态度。

特朗普一直在敦促莫斯科和基辅达成停火协议，但尽管美俄官员之间进行了多次谈判，他未能从克里姆林宫获得任何重大让步。

上周五，特朗普的特别特使史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡与普京会面。这是自共和党领导人今年1月重返白宫以来的第三次会谈。

维特科夫在周一播出的福克斯新闻采访中表示，他看到和平协议“正在浮现”，并提到普京的两位关键顾问——尤里·乌沙科夫和基里尔·德米特里耶夫——也参与了“具有说服力的会议”。

维特科夫说道，“普京的要求是实现这里的永久和平。所以除了停火之外，我们得到了一个答案，并承认“我们花了一些时间才走到这一步。”

他说，“我认为我们可能正处于某个对全世界来说非常重要事情的边缘。”

他补充说，俄罗斯和美国之间的商业交易也是谈判的一部分。

他表示，“我相信，通过一些非常具有吸引力的商业机会，有可能重塑俄美关系，我认为这也为该地区带来了真正的稳定性”。

尽管外交活动频繁，但在特朗普实现乌克兰停火的主要目标上几乎没有取得实质性进展。

上个月，普京拒绝了美乌联合提出的全面无条件停战的提议，而克里姆林宫则将黑海地区的停战与西方解除某些制裁挂钩。

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