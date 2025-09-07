数千名抗议者周六在华盛顿特区游行，要求美国总统唐纳德·特朗普结束部署国民警卫队巡逻首都街道的行动。

特朗普还威胁在其他由民主党领导的城市采取类似行动。他在社交媒体上发布了一张恶搞1979年越战电影《现代启示录》的图片，似乎暗示要对芝加哥进行移民驱逐。

在“我们都是华盛顿特区”的游行中，包括无证移民和支持巴勒斯坦建国的抗议者在内的人群高喊反对特朗普的口号，并举着标语牌，上面写着“特朗普必须下台”、“解放华盛顿特区”和“抵抗暴政”等字样。

抗议者亚历克斯·劳弗说，“我来这里是为了抗议对华盛顿特区的占领。我们反对这种专制政权，我们需要让联邦警察和国民警卫队离开我们的街道。”

特朗普声称犯罪问题正在困扰这座城市，因此上个月部署了军队，以“恢复法律、秩序和公共安全”。

此外，特朗普还将首都地区的都市警察局置于联邦直接控制之下，并派遣包括移民和海关执法局（ICE）成员在内的联邦执法人员巡逻城市街道。这些举措被批评者认为是联邦权力的过度扩张。

司法部数据显示，2024年华盛顿的暴力犯罪率达到了30年来的最低点。作为一个由美国国会管辖的自治联邦地区，华盛顿特区的国民警卫队直接向总统报告，而不是州长。

特朗普周二表示，他还将部署国民警卫队到芝加哥打击犯罪。这一非同寻常的军事化行动可能会引发与地方官员的法律争端。

伊利诺伊州州长J.B.普里茨克在特朗普发表讲话后表示，他从记者那里得知政府已经“集结了ICE特工和军用车辆，并且还有更多的ICE特工正在赶来”。

一位不愿透露姓氏的抗议者凯西说，“他们在华盛顿特区所做的事情，就像其他独裁政权一样。他们正在测试华盛顿特区，如果人们足够容忍，他们就会在更多地方这样做。所以我们必须在还能阻止的时候行动起来。”