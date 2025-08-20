2025年8月20日
法国总统马克龙宣布将在9月联合国大会上承认巴勒斯坦建国后，以色列总理内塔尼亚胡指责马克龙此举助长了反犹太主义，法国对此作出了强烈回应。
法国总统府周二称内塔尼亚胡的指控“卑劣且错误”，并表示：“当前需要的是严肃和负责任的态度，而不是混淆视听和操纵舆论。”
内塔尼亚胡在写给马克龙的信中称，自马克龙宣布上述决定以来，法国的反犹太主义现象“激增”。
他写道：“您对巴勒斯坦建国的呼吁无异于火上浇油。这不是外交，而是绥靖政策。纵容哈马斯的恐怖行为，强化了哈马斯拒绝释放人质的立场，鼓励了那些威胁法国犹太人的人，并助长了如今在法国街头蔓延的反犹太情绪。”
马克龙在今年7月确认，法国将在联合国大会上正式承认巴勒斯坦建国。
法国将加入至少145个已经承认或计划承认巴勒斯坦建国的联合国成员国行列。
法以关系紧张升级
法国欧洲事务部长本杰明·哈达德在接受BFM电视台采访时表示，马克龙及其政府一直“坚定致力于反对反犹太主义”。
他强调：“我告诉您，这个问题不应被利用……法国在反对反犹太主义方面无需接受任何教训。”
法国总统府补充道，“针对犹太社区的暴力行为是不可容忍的”，并指出自2017年以来，马克龙已指示各级政府对反犹太行为采取坚决行动。
在与法国的外交争端升级的同时，内塔尼亚胡也在加剧与澳大利亚的紧张关系。澳大利亚计划于下月承认巴勒斯坦建国。
周二早些时候，内塔尼亚胡称澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯是“一个背叛以色列并抛弃澳大利亚犹太人的软弱政治家”。
澳大利亚取消了极右翼以色列政客辛哈·罗斯曼的签证，以色列外交部长吉迪恩·萨尔随即取消了澳大利亚驻巴勒斯坦政权代表的签证。
堪培拉谴责此行径为“错误的回应”。