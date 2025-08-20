法国总统马克龙宣布将在9月联合国大会上承认巴勒斯坦建国后，以色列总理内塔尼亚胡指责马克龙此举助长了反犹太主义，法国对此作出了强烈回应。

法国总统府周二称内塔尼亚胡的指控“卑劣且错误”，并表示：“当前需要的是严肃和负责任的态度，而不是混淆视听和操纵舆论。”

内塔尼亚胡在写给马克龙的信中称，自马克龙宣布上述决定以来，法国的反犹太主义现象“激增”。

他写道：“您对巴勒斯坦建国的呼吁无异于火上浇油。这不是外交，而是绥靖政策。纵容哈马斯的恐怖行为，强化了哈马斯拒绝释放人质的立场，鼓励了那些威胁法国犹太人的人，并助长了如今在法国街头蔓延的反犹太情绪。”

马克龙在今年7月确认，法国将在联合国大会上正式承认巴勒斯坦建国。

法国将加入至少145个已经承认或计划承认巴勒斯坦建国的联合国成员国行列。

法以关系紧张升级