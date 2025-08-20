加沙战争
法国谴责内塔尼亚胡指责马克龙反犹太主义
巴黎对以色列领导人指责关于法国下月在联合国承认巴勒斯坦国计划的声明发出正式警告。
七月份，马克龙确认法国将在联合国大会上正式承认巴勒斯坦。 / Reuters
2025年8月20日

法国总统马克龙宣布将在9月联合国大会上承认巴勒斯坦建国后，以色列总理内塔尼亚胡指责马克龙此举助长了反犹太主义，法国对此作出了强烈回应。

法国总统府周二称内塔尼亚胡的指控“卑劣且错误”，并表示：“当前需要的是严肃和负责任的态度，而不是混淆视听和操纵舆论。”

内塔尼亚胡在写给马克龙的信中称，自马克龙宣布上述决定以来，法国的反犹太主义现象“激增”。

他写道：“您对巴勒斯坦建国的呼吁无异于火上浇油。这不是外交，而是绥靖政策。纵容哈马斯的恐怖行为，强化了哈马斯拒绝释放人质的立场，鼓励了那些威胁法国犹太人的人，并助长了如今在法国街头蔓延的反犹太情绪。”

马克龙在今年7月确认，法国将在联合国大会上正式承认巴勒斯坦建国。

法国将加入至少145个已经承认或计划承认巴勒斯坦建国的联合国成员国行列。

法以关系紧张升级

法国欧洲事务部长本杰明·哈达德在接受BFM电视台采访时表示，马克龙及其政府一直“坚定致力于反对反犹太主义”。

他强调：“我告诉您，这个问题不应被利用……法国在反对反犹太主义方面无需接受任何教训。”

法国总统府补充道，“针对犹太社区的暴力行为是不可容忍的”，并指出自2017年以来，马克龙已指示各级政府对反犹太行为采取坚决行动。

在与法国的外交争端升级的同时，内塔尼亚胡也在加剧与澳大利亚的紧张关系。澳大利亚计划于下月承认巴勒斯坦建国。

周二早些时候，内塔尼亚胡称澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯是“一个背叛以色列并抛弃澳大利亚犹太人的软弱政治家”。

澳大利亚取消了极右翼以色列政客辛哈·罗斯曼的签证，以色列外交部长吉迪恩·萨尔随即取消了澳大利亚驻巴勒斯坦政权代表的签证。

堪培拉谴责此行径为“错误的回应”。

