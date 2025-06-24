周二，在泰国与柬埔寨的主要陆路口岸，数十名游客和工人被困，其中一些人还带着孩子。这是由于两国之间日益升级的领土争端，泰国军方几乎停止了所有边境交通。

泰国已关闭所有七个边境省份的通行点，仅允许学生和需要医疗救助的人通行。这一措施源于上个月爆发的军事冲突，当时一名柬埔寨士兵在长期争端中丧生。

在沙缴府的班克隆鲁克检查站——通往柬埔寨暹粒（吴哥窟所在地）的主要陆路口岸，现场一片混乱。

大约50名柬埔寨工人，大多是经常跨境到泰国做生意的小贩，被困在检查站，无法返回家园。

38岁的服装商贩马琳·波（Malin Po）说，“我昨晚想回去，但警察不让我过，只能睡在店里。“

“我通常每天都过境，因为我在泰国工作，然后回柬埔寨的家。”

她表示，没有人解释为什么检查站关闭，这让许多人感到沮丧。

防暴警察驻扎在检查站附近——一个用黄色栏杆封闭的大拱门。被拒绝通行的人们只得拖着步伐返回泰国一侧。

32岁的柬埔寨木匠占塔·沃（Chanta Wo）表示，他试图越境，因为刚刚得知73岁的岳母去世的消息。

他与妻子、兄弟、两岁的女儿和一个月大的婴儿同行，被看到在检查站附近的长椅上为婴儿换尿布。

他告诉法新社（AFP），“警察警告我不要靠近……我非常担心”。

边境争端

除了柬埔寨工人外，一些希望越境的游客也被困在边境。

来自意大利都灵的34岁游客马泰奥·托索（Matteo Toso）表示，他正在亚洲背包旅行，从尼泊尔出发已经两个月，试图进入柬埔寨。

他告诉法新社，“我可能得回曼谷，然后坐飞机去柬埔寨，但这当然更贵”。

他担心泰柬之间的紧张局势可能会长期影响泰国的旅游业。

他说，“我没看到很多游客，但现在是淡季，在旺季，这可能会对国家不利。”

泰国和柬埔寨在边境的几个小区域存在争端，这可以追溯到20世纪初法国殖民印度支那时期划定的800公里（500英里）边界。

自2008年以来，这一争端引发的暴力事件已导致该地区至少28人死亡，但近年来局势有所缓和，直到上个月再次爆发冲突。

和平谈判陷入僵局，柬埔寨禁止从泰国进口燃料和石油，以及泰国的水果和蔬菜。

这一争端也严重打击了泰国总理贝通丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra），她因一段与前柬埔寨领导人洪森（Hun Sen）的电话录音被指责向金边妥协并削弱了自己的军方。

泰国边境警察表示，目前尚不清楚检查站何时会重新开放，并补充说，地面上的官员正在遵循军方的命令，但掌握的信息有限。