2025年8月5日
前俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫将莫斯科退出中短程核导弹禁令的责任归咎于北约国家。
担任俄罗斯安全委员会副主席的梅德韦杰夫周一在X平台上表示：“俄罗斯外交部决定退出部署中短程导弹的禁令，是北约国家反俄政策的结果。”
他还补充道：“这是我们所有对手都必须正视的新现实。等待进一步的措施。”
此前俄罗斯外交部宣布“不再受其先前根据《中程核力量条约》（INF）限制”的约束，随后梅德韦杰夫发表了上述声明。
1987年签署的《中导条约》要求美国和苏联销毁所有射程在500至5500公里之间的核及常规陆基弹道导弹和巡航导弹，并永久禁止此类武器。
“务必非常非常小心”
美国在2019年唐纳德·特朗普总统第一任期内退出了《中导条约》，声称俄罗斯没有遵守该条约。俄罗斯则否认了这些指控。
莫斯科周一发表声明之前，特朗普上周下令将两艘美国核潜艇部署在“靠近俄罗斯”的地方。此举被视为对梅德韦杰夫的回应，梅德韦杰夫最近在社交媒体上与美国总统发生了激烈的交锋。
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周一表示，俄罗斯对任何有关核问题的声明都“非常谨慎”，莫斯科在此事上采取“负责任的立场”。
佩斯科夫告诉记者：“俄罗斯在核不扩散问题上非常谨慎。当然，我们认为每个人都应该非常非常谨慎地谈论核问题。”
特朗普威胁说，如果俄罗斯不结束在乌克兰的战争，他将实施制裁。特朗普还宣布特使史蒂夫·维特科夫将于周日访问俄罗斯，并在美国制裁截止日期前举行会谈。