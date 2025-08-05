前俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫将莫斯科退出中短程核导弹禁令的责任归咎于北约国家。

担任俄罗斯安全委员会副主席的梅德韦杰夫周一在X平台上表示：“俄罗斯外交部决定退出部署中短程导弹的禁令，是北约国家反俄政策的结果。”

他还补充道：“这是我们所有对手都必须正视的新现实。等待进一步的措施。”

此前俄罗斯外交部宣布“不再受其先前根据《中程核力量条约》（INF）限制”的约束，随后梅德韦杰夫发表了上述声明。

1987年签署的《中导条约》要求美国和苏联销毁所有射程在500至5500公里之间的核及常规陆基弹道导弹和巡航导弹，并永久禁止此类武器。

“务必非常非常小心”