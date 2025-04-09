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泰国拘留美国学者涉嫌冒犯王室
保罗·钱伯斯在泰国教授东南亚政治已有十余年，目前正在等待保释决定而被拘留。
泰国拘留美国学者涉嫌冒犯王室
Thai King Maha Vajiralongkorn and his close family are protected from criticism by the lese-majeste law, with each offence punishable by up to 15 years in jail. / Reuters
2025年4月9日

一名美国知名学者于周二被拘留，并被指控侮辱泰国王室，其律师表示，这是外国人因触犯泰国严格的“冒犯君主罪”而被起诉的罕见案例。

保罗·钱伯斯（Paul Chambers）在泰国教授东南亚政治学已有十多年，目前正在审前拘留中，等待保释申请的决定，其律师瓦纳帕特·简鲁姆吉特（Wannaphat Jenroumjit）表示。

“他否认了指控，”瓦纳帕特说道。

泰国国王玛哈·哇集拉隆功及其直系家属受到“冒犯君主罪”的法律保护，每项罪名最高可判处15年监禁。

泰国军方今年早些时候对钱伯斯提起了诉讼，指控他在一次与在线讨论相关的文章中冒犯了王室。钱伯斯是泰国北部那黎宣大学的讲师。

他上周被告知相关指控，并被要求于周二前往泰国北部彭世洛府的警察局正式回应指控。

“我们需要核实所有细节，但被告表示他没有犯罪，我相信法律会保护他，”瓦纳帕特补充道。

美国表示“震惊”

美国国务院在一份声明中表示对逮捕事件感到“震惊”，并称“美国政府非常重视为海外公民提供协助的责任。”

“此案再次凸显了我们对泰国使用‘冒犯君主罪’的长期担忧。我们继续敦促泰国当局尊重言论自由，”声明补充道。

钱伯斯上周对媒体表示，他对这一情况感到“受到了威胁”，但得到了美国大使馆和大学同事的支持。

近年来，泰国因“冒犯君主罪”而被起诉的案件激增，批评者认为该法律被滥用来压制异议。

泰国律师协会（TLHR）表示，外国人因这一罪名被起诉的情况“非常罕见”。

国际观察组织对该法律日益频繁地被用于针对学者、活动人士甚至学生表示担忧。

去年，泰国北部一名男子因“冒犯君主罪”被判至少50年监禁，而一名女性在2021年被判43年监禁。

2023年，一名男子因出售讽刺性橡皮鸭日历而被判两年监禁，法院认为这些日历诽谤了国王。

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