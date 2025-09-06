美国总统唐纳德·特朗普对乔治亚州一家正在建设中的现代汽车电池工厂的突袭行动表示支持，该行动中近500名工人被拘捕。

周五在白宫椭圆形办公室对记者讲话时，特朗普将被拘留者称为“非法移民”，并表示美国当局正在“履行职责”。

国土安全调查局（HSI）表示，周四在对埃拉贝尔的现代Metaplant工厂突袭行动中，共拘捕了475人。

根据HSI乔治亚州负责人史蒂文·施兰克（Steven Schrank）的说法，大多数被捕者来自韩国。

负责人施兰克说，“此次行动彰显了我们保护乔治亚州和美国人就业机会的承诺，确保守法企业的公平竞争环境，维护经济的完整性，并保护工人免受剥削。”

他还提到，调查人员发现了“一个由分包商及其分包商组成的网络”雇佣了这些工人，并补充说，官员们正在努力确定非法雇佣行为的责任方。

负责人还说，“不仅仅是母公司，还有分包商，我们正在揭开整个网络的面纱。”