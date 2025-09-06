2025年9月6日
美国总统唐纳德·特朗普对乔治亚州一家正在建设中的现代汽车电池工厂的突袭行动表示支持，该行动中近500名工人被拘捕。
周五在白宫椭圆形办公室对记者讲话时，特朗普将被拘留者称为“非法移民”，并表示美国当局正在“履行职责”。
国土安全调查局（HSI）表示，周四在对埃拉贝尔的现代Metaplant工厂突袭行动中，共拘捕了475人。
根据HSI乔治亚州负责人史蒂文·施兰克（Steven Schrank）的说法，大多数被捕者来自韩国。
负责人施兰克说，“此次行动彰显了我们保护乔治亚州和美国人就业机会的承诺，确保守法企业的公平竞争环境，维护经济的完整性，并保护工人免受剥削。”
他还提到，调查人员发现了“一个由分包商及其分包商组成的网络”雇佣了这些工人，并补充说，官员们正在努力确定非法雇佣行为的责任方。
负责人还说，“不仅仅是母公司，还有分包商，我们正在揭开整个网络的面纱。”
目前尚未宣布任何刑事指控，但施兰克表示，特工们在根据搜查令搜查该设施时收集了更多证据。
国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）、海关和边境保护局（CBP）、烟酒枪炮及爆炸物管理局（ABF）、缉毒局（DEA）和美国法警参与了此次突袭行动。
这座价值55亿美元的工厂是现代与LG的合资项目，乔治亚州州长布莱恩·坎普在2023年称其为“乔治亚州历史上最大的经济发展项目”。
该工厂仍在建设中，原计划明年投产，但目前尚不清楚这一时间表是否会发生变化。
现代公司在一份声明中表示，他们正在“密切关注事态发展，并努力了解具体情况”。
该公司强调，被拘留者中没有人直接受雇于现代汽车公司。
声明说道，“我们优先考虑在该场地工作的每个人的安全和福祉，并在我们运营的任何地方遵守所有法律和法规。”