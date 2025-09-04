根据Drop Site News的报道，谷歌正在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡办公室签订一份为期六个月、价值4500万美元的合同，旨在推广政府信息并淡化加沙的人道主义危机。

该合同于6月底签署，描述谷歌是支持内塔尼亚胡公共关系战略的“关键实体”，该媒体于周三报道了这一消息。

这项宣传活动开始于以色列在3月2日禁止食品、药品、燃料和其他人道主义物资进入加沙的几天后。议员们曾质疑官员们是否为由此引发的公共关系后果做好了准备。

以色列军方发言人当时表示，当局可能会启动一场数字宣传活动，“解释加沙没有饥饿问题，并展示相关数据”。

自那以来，否认加沙饥荒的政府广告广泛传播，包括以色列外交部发布的一段YouTube视频，声称“加沙有食物，任何其他说法都是谎言”。该视频已被观看超过600万次，其中大部分通过付费推广获得流量。

据报道，这些广告通过YouTube和谷歌的Display & Video 360平台管理，并在政府文件中被描述为“哈斯巴拉”（hasbara）——一个希伯来语词汇，通常被翻译为“宣传”。

记录显示，以色列还在美国社交媒体公司X上花费了300万美元，并曾在法国-以色列平台Outbrain/Teads上花费了210万美元。