泰国总理贝东丹·西那瓦周三在议会中成功通过不信任投票，击败了反对党对她的挑战。反对党指责她是其父亲、亿万富翁兼前总理他信·西那瓦的傀儡。

在为期两天的不信任辩论中，反对派批评了38岁的贝东丹在国家治理上的表现以及她的经验不足。最终，议员们以319票对162票否决了不信任动议，另有7人弃权。

贝东丹在投票获胜后感谢她的支持者。“所有的投票，无论是支持还是反对，都会成为推动我和内阁继续为人民努力工作的动力，”她在Facebook上写道。

他信是现代泰国历史上最具影响力但也最具争议的政治人物，他在2023年结束了长达15年的自我流亡后回到了泰国。他因历史上的贪污和滥用职权指控被判处8年监禁，但仅在警察医院服刑数月后便获得国王特赦。这一特赦引发了关于幕后交易以宽待他的传闻。

现年75岁的他信在2001年至2006年的执政期间，因帮助数百万贫困泰国人改善生活而备受欢迎，但却受到保守精英的厌恶，他们认为他腐败且操纵权力。

‘恶魔交易’

贝东丹去年成为总理，领导由为泰党主导的联合政府。为泰党是由他信创立的政治运动的最新化身。此前，时任总理赛塔·他威信因法院裁决被迫下台。

在不信任辩论中，主要反对党人民党议员朗西曼·罗姆指责贝东丹为其父亲争取特殊待遇。“你达成了一项交易，一项恶魔交易，以便让你的父亲获得比其他囚犯更好的待遇，”他在议会中说道。“条件是你的父亲一天都不用在监狱里待。”

贝东丹否认了这一指控，并指出她是在父亲获得王室特赦几个月后才成为总理的。