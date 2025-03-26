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泰国总理在不信任投票中幸存
贝东丹·西那瓦尽管面临反对派发起的不信任投票并遭到任人唯亲和政策失误的指责,但最终还是战胜反对派,继续担任总理职务。
泰国总理在不信任投票中幸存
Thai PM Paetongtarn faces no-confidence vote in parliament / Reuters
2025年3月26日

泰国总理贝东丹·西那瓦周三在议会中成功通过不信任投票，击败了反对党对她的挑战。反对党指责她是其父亲、亿万富翁兼前总理他信·西那瓦的傀儡。

在为期两天的不信任辩论中，反对派批评了38岁的贝东丹在国家治理上的表现以及她的经验不足。最终，议员们以319票对162票否决了不信任动议，另有7人弃权。

贝东丹在投票获胜后感谢她的支持者。“所有的投票，无论是支持还是反对，都会成为推动我和内阁继续为人民努力工作的动力，”她在Facebook上写道。

他信是现代泰国历史上最具影响力但也最具争议的政治人物，他在2023年结束了长达15年的自我流亡后回到了泰国。他因历史上的贪污和滥用职权指控被判处8年监禁，但仅在警察医院服刑数月后便获得国王特赦。这一特赦引发了关于幕后交易以宽待他的传闻。

现年75岁的他信在2001年至2006年的执政期间，因帮助数百万贫困泰国人改善生活而备受欢迎，但却受到保守精英的厌恶，他们认为他腐败且操纵权力。

‘恶魔交易’

贝东丹去年成为总理，领导由为泰党主导的联合政府。为泰党是由他信创立的政治运动的最新化身。此前，时任总理赛塔·他威信因法院裁决被迫下台。

在不信任辩论中，主要反对党人民党议员朗西曼·罗姆指责贝东丹为其父亲争取特殊待遇。“你达成了一项交易，一项恶魔交易，以便让你的父亲获得比其他囚犯更好的待遇，”他在议会中说道。“条件是你的父亲一天都不用在监狱里待。”

贝东丹否认了这一指控，并指出她是在父亲获得王室特赦几个月后才成为总理的。

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