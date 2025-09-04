Mgawanyiko Sudan: Kwa nini serikali pinzani ni mbaya zaidi kuliko nchi iliyo kwenye vita
AFRIKA
3 dk kusoma
Mgawanyiko Sudan: Kwa nini serikali pinzani ni mbaya zaidi kuliko nchi iliyo kwenye vitaKuundwa kwa serikali pinzani Sudan na wapiganaji wa RSF na washirika wake ni ishara ya matatizo zaidi kwa taifa ambalo tayari linakabiliwa na hali mbaya zaidi kwa watu duniani.
Mohamed Hamdan Dagalo, leader of the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), takes the oath of office as head of Sudan's parallel government.
4 Septemba 2025

Eneo la Nyala la Sudan ndiko kulikofanyika sherehe Agosti 31 ambayo itabadilisha muelekeo wa taifa lililokumbwa na mapigano, yaliyochochewa na mfarakano wa kisiasa kuwahi kutokeo tangu kujiondoa kwa Sudan Kusini.

Mohamed Hamdan Dagalo, kiongozi wa wapiganaji wa Rapid Support Forces (RSF) ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la Sudan (SAF) linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan tangu Aprili 2023, alikula kiapo siku hiyo kama mkuu wa serikali pinzani.

Kiongozi wa wapiganaji Abdelaziz Adam al-Hilu, aliapishwa kama naibu wa Dagalo, na baraza la watu 13 linakamilisha utawala huo, kulingana na taarifa kutoka kwa muungano huo mpya wa Sudan.

Wakati wa kuundwa kwa serikali hiyo unaonekana kupangwa mahsusi kwenda sanjari na hafla iliyokuwa inaendelea kwa upande wa wapinzani wao. Siku chahe kabla, serikali inayoongozwa na al-Burhan, ilifanya mkutano wake wa kwanza wa baraza la mawaziri mjini Khartoum tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe.

Sasa, kukiwa na serikali mbili pinzani, wataalamu wanaona mgawanyiko wa taifa la tatu lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika kusambaratika. Kuundwa kwa serikali pinzani, ambayo baraza la kijeshi limeitaja kuwa "serikali bandia", pia inaonesha kuwa hakuna upande ambao unakaribia kupata ushindi.

Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wote wamekataa mamlaka ya serikali pinzani nchini Sudan, wakiitaja kama hatari kwa umoja wa nchi na uhuru wake.

Kupigania utawala

Mapigano ya kijeshi yako dhahiri katika eneo la El-Fasher, ambalo limekabiliwa na vita vya kijeshi kwa zaidi ya mwaka mmoja.

Picha za satelaiti kutoka Maabara ya Utafiti ya Chuo Kikuu cha Yale zinaonesha namna RSF ilivyoweka vizuizi kwa zaidi ya kilomita 31, vilivyozunguka mji na kufungia watu katika sehemu hiyo.

Zilizopendekezwa

RSF inaweza kutumia serikali pinzani kama jukwaa la ''kuhalalisha'' kuwepo kwake na kutaka kutambulika kimataifa, mwanazuoni wa Sudan Dkt Mayada Kamal Eldeen ameiambia TRT Afrika.

''Hili linaweza kutatiza mapigano na kuanzishwa kwa vita vingine," Dkt Eldeen anasema.

Baadhi ya wachambuzi wanasema hali hii inaweza kusababisha kuwepo kwa makundi ya wapinzani zaidi na kufanya hali kwa watu kuwa mbaya zaidi."

Janga limeongezeka

Huku migogoro ikiendelea, idadi ya watu wanaouawa inaongezeka.  

Maelfu ya watu wameuawa na wengine zaidi ya milioni 14 kuondolewa katika makazi yao, kulingana na Umoja wa Mataifa. Mahakama ya Kimataifa imeanzisha uchunguzi kuhusu uhalifu wa kivita na vita dhidi ya ubinadamu.

Katika eneo la El-Fasher pekee, baadhi ya raia 300,000 wamekwama huko, hawana chakula, maji, dawa na misaada.

Wito wa Muungano wa Afrika kwa wadauu "kuacha vita na kuungana katika kutoa misaada ya dharura" unaonekana kutosikika huku vita vikirindima.

Mashirika ya misaada yanajikuta katika njiapanda. Baadhi ya maeneo Sudan hayafikiwi kabisa kutokana na mapigano. Katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, mashirika ya misaada yanalazimika kukabiliana na hali ngumu ya kufanya kazi na utawala ambao Umoja wa Mataifa hauutambui.

CHANZO:TRT Afrika
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us